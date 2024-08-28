Как Янник Синнер вернулся после допинг-скандала – свист трибун, критика игроков и море вопросов

US Open – первый турнир Янника Синнера после допингового скандала . Дело завершилось для него очень хорошо с точки зрения юридических последствий – его рассмотрели быстро, все это время итальянец мог играть, а в итоге избежал дисквалификации, только лишился очков и призовых за один турнир.

Но ситуация все равно неприятная – многие коллеги и болельщики возмущены таким исходом дела.

Первая пресс-конференция после скандала – вопросы только про допинг

Первое непосредственное общение Синнера с журналистами состоялось на обязательной для него пресс-конференции перед US Open. И там его активно пытался защищать модератор – но не получилось.

После первого вопроса про допинг модератор сказал: «Мы больше не будем допускать вопросы по этой теме. Если есть вопросы по другим темам…» На это бывшая теннисистка и комментатор Мэри Карильо возразила, что так нельзя.

В итоге вопросы про допинг разрешили – и до конца пресс-конференции звучали только они. 7 штук. И Синнер на них с готовностью отвечал. Очевидцы потом писали, что чем дольше длился разговор, тем легче было итальянцу – потому что для него это тоже имело какой-то терапевтический эффект.

Например, он объявил, что больше не работает с тренером по физподготовке Умберто Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди – которые, по версии его защиты, и допустили попадание запрещенного препарата в его организм.

И вот другие тезисы его выступления:

● «Я знаю, что не сделал ничего плохого . Мне уже несколько месяцев приходилось играть с мыслями о [деле], но я помнил, что не сделал ничего плохого. Я всегда уважал антидопинговые правила»;

● «Я рад, что все наконец стало известно. Это облегчение для меня и для моей команды. Но из-за определенных обстоятельств подготовка к турниру была неидеальной»;

● «Умберто сразу понял, что дело в спрее. И поскольку мы это знали, то сразу обо всем рассказали, все объяснили. Мне дали возможность играть. […] Очень важно все им объяснять – тогда они сразу понимают. Они верили мне, поэтому я мог играть»;

● «Конечно, я переживал – для меня это первый и, надеюсь, последний раз, когда я оказался в такой ситуации. Но нужно понимать, что в моем организме обнаружили 0,000000001 грамма – очень много нулей перед единичкой »;

● «Все игроки, которые сдают положительную пробу, проходят через одинаковый процесс. Нет никакой возможности срезать, никакого особого отношения. […] Я понимаю причины разочарования других игроков. Но, может быть, их отстраняли, потому что они не знали точного источника вещества. Мы знали сразу. И меня отстраняли на два-три дня, я не мог тренироваться. Но наши аргументы очень быстро принимали»;

● «Конечно, эта ситуация может изменить отношение ко мне. Но те, кто меня знают, понимают, что я бы никогда не стал нарушать правила. […] Я знаю, кто мне друг, а кто – нет. Потому что друзья знают, что я бы так никогда не поступил . И они меня поддерживают».

Первый выход на корт – Синнера освистали?

В первом круге US Open Синнер играл с американцем Маккензи Макдональдом, и реакция на его выход на корт была очень неоднозначной. Сдержанные аплодисменты заглушал шум, очень похожий на недовольный гул. Можно даже сказать, что первую ракетку мира освистали.

Правда, уже по ходу матча Синнер срывал овации – например, когда отыграл брейк во втором сете.

Итальянца после матча спросили о том, заметил ли он изменение в отношении болельщиков:

«Мне было интересно, как меня встретят – но пока все очень положительно. Я очень доволен поддержкой. Сейчас я играл против американца, так что все немного по-другому.

Я доволен тем, как справился с этой непростой ситуацией».

Отношения с коллегами – больше всех злится Кириос

Другой важный аспект всей истории – реакция раздевалки на допинговое дело Синнера.

Сразу после новости о положительных пробах и отсутствии дисквалификации было много недовольства от других игроков – как тех, кто сам сталкивался с антидопинговой системой, так и от других.

Но на пресс-конференциях перед US Open почти все говорили что-то в духе: «Раз так решили, то он не виноват. Хочется только, чтобы ко всем игрокам было одинаковое отношение».

Сейчас главным критиком Синнера стал Ник Кириос – который на этом US Open не играет, а работает комментатором. Австралиец в репортаже сказал, что когда вернется в тур, уже не будет так дружелюбен к Яннику в раздевалке. И очевидно, что он не один такой.

О репутации среди коллег Синнера после первого матча тоже спросили:

«В раздевалке определенная реакция была. Но я не могу контролировать их мысли и высказывания. Я уже рассказал, как все было.

Реакции других игроков я контролировать не могу. И если мне есть что сказать кому-нибудь, я это делаю лично – я такой человек.

Но в целом все неплохо. Я доволен».

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Во втором круге US Open итальянец сыграет с американцем Алексом Микельсеном.

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Фото: Gettyimages /Jamie Squire / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press