Тэллон Грикспор: «Очень странно, как разрешилось дело Синнера. Не бывает дыма без огня»
«Не думаю, что Янник принимал что-то запрещенное, он не выглядит способным на это человеком. Конечно, могу ошибаться, но у меня нет таких мыслей. Просто очень странно, как разрешилось его дело. Не бывает дыма без огня. Синнер приносит много денег, а в руководстве ATP сидят итальянцы...
Есть игроки вроде Халеп, которым приходится ждать [разрешения допингового дела] по два-три года. А Синнеру втайне разрешили играть, и теперь его оправдали. Такого просто не должно быть. Неважно, ты первый в мире или 500-й – отношение должно быть одинаковым».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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