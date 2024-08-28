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Синнер о реакции игроков на допинг-скандал: «Не могу контролировать их мысли и высказывания. Я уже рассказал, как все было»

Янник Синнер прокомментировал реакцию болельщиков и игроков на допинг-скандал

В первом матче после новостей о положительных допинг-пробах Синнер обыграл Маккензи Макдональда – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

«Мне было интересно, как меня встретят – но пока все очень положительно. Я очень доволен поддержкой. Сейчас я играл против американца, так что все немного по-другому.

Я доволен тем, как справился с этой непростой ситуацией.

В раздевалке определенная реакция была. Но я не могу контролировать их мысли и высказывания. Я уже рассказал, как все было.

Реакции других игроков я контролировать не могу. И если мне есть что сказать кому-нибудь, я это делаю лично – я такой человек.

Но в целом все неплохо. Я доволен».

Исторический вылет Хачанова, Синнер вернулся после скандала, Медведев и Мирра идут дальше. Что происходит на US Open?

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Синнера
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logoЯнник Синнер
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