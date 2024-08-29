Джокович после победы над Дьере: «Я ужасно подавал, поэтому приходилось бегать и вытаскивать мячи»

Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг US Open

Серб выиграл у Ласло Дьере со счетом 6:4, 6:4, 2:0 (отказ).

«Конечно, мы и болельщики не хотели, чтобы я прошел дальше на отказе. У него была травма, из-за которой он выпал из тура на какое-то время. Поэтому сейчас ему тяжело физически возвращаться на свой уровень. Он очень хороший игрок.

На самом деле, он должен был выигрывать сет, он вел 4:2. Не знаю, может быть, то, что я в итоге взял эту партию, надавило на него психологически. Но мы сражались. Больше двух часов на два сета. Я ужасно подавал, поэтому приходилось бегать и вытаскивать мячи.

(Кириосу, который брал у него интервью на корте) Не все подают как ты. Думаю, мне надо полагаться на игру на задней линии».