Кириос болеет на US Open за Джоковича, потому что тот победил его в финале ТБШ: «Чем больше он выиграет, тем лучше я буду выглядеть в будущем»

Ник Кириос ответил, за кого будет болеть на US Open

«Надеюсь, выиграет Новак, потому что так и я буду выглядеть лучше, ведь свой финал я проиграл именно Новаку. Чем больше он выиграет, тем лучше я буду выглядеть в будущем».

В финале «Уимблдона»-2022 австралиец проиграл Джоковичу в четырех сетах.