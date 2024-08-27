Кириос болеет на US Open за Джоковича, потому что тот победил его в финале ТБШ: «Чем больше он выиграет, тем лучше я буду выглядеть в будущем»
Ник Кириос ответил, за кого будет болеть на US Open
«Надеюсь, выиграет Новак, потому что так и я буду выглядеть лучше, ведь свой финал я проиграл именно Новаку. Чем больше он выиграет, тем лучше я буду выглядеть в будущем».
В финале «Уимблдона»-2022 австралиец проиграл Джоковичу в четырех сетах.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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