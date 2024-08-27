Джокович привез на US Open медаль ОИ и золотые сумки – кайфует до сих пор
Месяц назад Новак Джокович наконец исполнил давнюю мечту и выиграл Олимпиаду. И как же он от этого кайфует!
В Нью-Йорк на US Open он приехал с золотой медалью – потому что у него были запланированы мероприятия, на которых она ему была нужна. Серб рассказал Forbes, что, вылетая в США, не мог найти медаль:
«Я ее забыл, потому что дети где-то спрятали. Они по очереди с ней спят, одну ночь – дочка, вторую – сын».
В итоге медаль нашли, и Джоковичу ее привез физиотерапевт, летевший в Нью-Йорк на день позже. И сейчас она всегда при Новаке: «Я стараюсь смотреть на нее раз в день, говорить ей «привет» и «спасибо» и снова вдохновляться».
Перед US Open Джокович участвовал в мероприятиях на центральном корте – и вышел с золотом на шее.
На тренировки и официальные матчи Новак медаль не надевает – но выходит с двумя золотыми сумками. Отсылка очевидна.
А после победы в первом круге US Open он снова рассказал о ценности олимпийского золота:
«Гордость. Радость. Огромное облегчение. Мне посчастливилось добиться великих достижений в нашем спорте – и это было, наверное, единственным, которого мне не хватало. Я очень хотел хорошо выступить – для страны, для семьи, для себя.
На Олимпиадах я терпел самые болезненные поражения в карьере – в Рио в 2016-м, в Токио в 2021-м. Мне 37, и я думал, что это, наверное, последний шанс.
Я верю в судьбу и верю в то, что на некоторых этапах жизни и карьеры в дело вмешиваются высшие силы. Это был такой момент. Это было как в кино. Я играл в финале с Алькарасом – который за несколько до этого надрал мне задницу в финале «Уимблдона». Но я думаю, что это сыграло мне на руку, я думал, что не смогу выступить хуже, чем в том финале «Уимблдона», там я провел плохой матч.
Но на Олимпиаде я был уверен в своих шансах, потому что весь турнир играл здорово. Недостатка мотивации тоже не было – ты играешь за страну на Олимпиаде, самом старом и самом важном спортивном турнире. Коллеги по олимпийской сборной Сербии меня поддерживали. И я никогда не забуду то, как они меня встретили, когда я вернулся в олимпийскую деревню. Это был уникальный момент. Один из лучших моментов в карьере.
Я никогда не испытывал таких эмоций на корте».
Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open
Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Luke Hales; East News/Ampi04/MediaPunch /IPX
"Ты играешь за страну на Олимпиаде, самом старом и самом важном спортивном турнире".
Все те, кто считает олимпиаду чем-то неважным - фас!
Было бы интересно посмотреть на выход Джоковича против Надаля или Федерера со всеми значимыми трофеями 😄
Там такой караван будет следом)
Для Новака сделали эксклюзивный экземпляр,где на внутренней части сумки выбиты пожелания Новаку от его дочки во время финала ОИ на сербском.
Джока растрогался на презентации.
Удачи в матче с Ласло,Чемпион!