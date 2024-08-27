Джокович привез на US Open медаль ОИ и золотые сумки – кайфует до сих пор

Месяц назад Новак Джокович наконец исполнил давнюю мечту и выиграл Олимпиаду. И как же он от этого кайфует!

В Нью-Йорк на US Open он приехал с золотой медалью – потому что у него были запланированы мероприятия, на которых она ему была нужна. Серб рассказал Forbes, что, вылетая в США, не мог найти медаль:

«Я ее забыл, потому что дети где-то спрятали. Они по очереди с ней спят, одну ночь – дочка, вторую – сын».

В итоге медаль нашли, и Джоковичу ее привез физиотерапевт, летевший в Нью-Йорк на день позже. И сейчас она всегда при Новаке: «Я стараюсь смотреть на нее раз в день, говорить ей «привет» и «спасибо» и снова вдохновляться».

Перед US Open Джокович участвовал в мероприятиях на центральном корте – и вышел с золотом на шее.

На тренировки и официальные матчи Новак медаль не надевает – но выходит с двумя золотыми сумками. Отсылка очевидна.

А после победы в первом круге US Open он снова рассказал о ценности олимпийского золота:

«Гордость. Радость. Огромное облегчение. Мне посчастливилось добиться великих достижений в нашем спорте – и это было, наверное, единственным, которого мне не хватало. Я очень хотел хорошо выступить – для страны, для семьи, для себя.

На Олимпиадах я терпел самые болезненные поражения в карьере – в Рио в 2016-м, в Токио в 2021-м. Мне 37, и я думал, что это, наверное, последний шанс.

Я верю в судьбу и верю в то, что на некоторых этапах жизни и карьеры в дело вмешиваются высшие силы. Это был такой момент. Это было как в кино. Я играл в финале с Алькарасом – который за несколько до этого надрал мне задницу в финале «Уимблдона». Но я думаю, что это сыграло мне на руку, я думал, что не смогу выступить хуже, чем в том финале «Уимблдона», там я провел плохой матч.

Но на Олимпиаде я был уверен в своих шансах, потому что весь турнир играл здорово. Недостатка мотивации тоже не было – ты играешь за страну на Олимпиаде, самом старом и самом важном спортивном турнире. Коллеги по олимпийской сборной Сербии меня поддерживали. И я никогда не забуду то, как они меня встретили, когда я вернулся в олимпийскую деревню. Это был уникальный момент. Один из лучших моментов в карьере.

Я никогда не испытывал таких эмоций на корте».

Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open

Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Luke Hales; East News /Ampi04/MediaPunch /IPX