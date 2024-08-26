Швентек – лучшая теннисистка мира уже больше двух лет. Она обошла Шарапову, Энен и еще 7 легенд

Иге Швентек всего 23 года. На уровне WTA она дебютировала в январе 2019-го – чуть больше пяти лет назад. Но чуть больше двух из этих пяти лет она возглавляет рейтинг – у нее уже 118 недель в качестве лучшей теннисистки мира.

Всего в истории женского тура было 29 первых ракеток мира. Дольше, чем Швентек, на первой строчке держались всего 7 теннисисток. Ближайшая к польке – Эшли Барти (121). А еще впереди:

● Моника Селеш – 178 недель;

● Мартина Хингис – 209 недель;

● Крис Эверт – 260 недель;

● Серена Уильямс – 319 недель;

● Мартина Навратилова – 332 недели;

● Штеффи Граф – 377 недель.

А кого из легенд женского тенниса Швентек уже обошла?

Ивонн Гулагонг

Недель на первой строчке: 2

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 86

Выигранных матчей: 704

Гулагонг могла бы провести на первой строчке и больше времени – но во время ее пика в первой половине 70-х привычного нам компьютерного рейтинга еще просто не существовало. А когда он появился в ноябре 1975-го, в туре появились Крис Эверт и Мартина Навратилова – и начали доминировать на пару.

Винус Уильямс

Недель на первой строчке: 11

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 49

Выигранных матчей: 818

Интересно, что Винус была первой в 2002 году – в сезоне, когда она не выиграла ни одного «Большого шлема». Но тогда на ее счету были очки за титулы на «Уимблдоне» и US Open. И когда уимблдонские очки сгорели в июле, она отдала первую строчку – и больше никогда на нее не поднималась.

Дженнифер Каприати

Недель на первой строчке: 17

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 14

Выигранных матчей: 430

Каприати впервые сыграла в профессиональном туре в 1990-м, когда ей было 13 лет. За первый сезон в туре стала самой молодой финалисткой WTA в истории, самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и самой молодой теннисисткой, отобравшейся на итоговый. Еще она стала четвертой в списке самых молодых чемпионок турнира WTA.

Но когда ей не было еще 18, у нее начались проблемы с законом, наркотиками (дважды была в рехабе) и мысли о суициде. Из-за того, что нагрузки профессионального тенниса сделали с совсем юной американкой, WTA ввела ограничения, которые не позволяют несовершеннолетним много играть.

В начале 2000-х Каприати все же реализовала часть потенциала, выиграла три «Шлема» и побывала лучшей в мире.

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Ким Клейстерс

Недель на первой строчке: 20

Титулов «Большого шлема»: 4

Титулов: 41

Выигранных матчей: 523

В 2003-м Клейстерс стала первой теннисисткой в истории, возглавившей рейтинг без титулов на «Больших шлемах». И тогда же она стала всего пятой в истории, кто одновременно возглавил одиночный и парный рейтинги.

Первый «Шлем» она выиграла в 2005-м, а потом ушла из тенниса и родила дочь. В 2009-м вернулась и выиграла еще три «Шлема» и стала третьей мамой, возглавившей рейтинг.

Мария Шарапова

Недель на первой строчке: 21

Титулов «Большого шлема»: 5

Титулов: 36

Выигранных матчей: 645

Мария впервые возглавила рейтинг в августе 2005-го, когда ей было всего 18 лет. Она была первой российской теннисисткой на первой строчке, а поскольку она родилась в Сибири – еще и первой №1 из Азии. Правда, тогда она продержалась на вершине всего неделю.

Потом у нее было еще четыре восхождения на первую строчку – последнее в 2012-м, уже после травмы плеча и операции.

Анжелик Кербер

Недель на первой строчке: 34

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 14

Выигранных матчей: 683

Кербер ушла из тура после Олимпиады в статусе забытой легенды – потому что она взяла три разных «Шлема» (до карьерного не хватает только «Ролан Гаррос»), обыгрывала в финалах ТБШ Серену Уильямс и тотально доминировала в 2016-м. Но есть ощущение, что об этом мало кто помнит.

Амели Моресмо

Недель на первой строчке: 39

Титулов «Большого шлема»: 2

Титулов: 25

Выигранных матчей: 545

Моресмо – вторая теннисистка, возглавившая рейтинг без победы на «Большом шлеме». До нее это делала только Клейстерс, зато после – Елена Янкович, Динара Сафина, Каролин Возняцки, Каролина Плишкова и Симона Халеп.

Но второй раз Моресмо поднялась на вершину в 2006-м, когда выиграла два «Больших шлема».

Линдсей Дэвенпорт

Недель на первой строчке: 98

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 55

Выигранных матчей: 753

С 1998-го по 2000-й американка брала по «Шлему», но последний раз была №1 в 2005-2006-м, когда переживала карьерный ренессанс. Например, в 2005-м она обыграла на тот момент третью ракетку мира Марию Шарапову со счетом 6:0, 6:0 – это был первый в истории случай, когда теннисистка топ-3 не взяла в матче ни гейма.

Жюстин Энен

Недель на первой строчке: 117

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 43

Выигранных матчей: 525

Энен в середине нулевых была королевой женского тенниса, а ее одноручный бэкхенд считается одним из самых эстетичных ударов в истории.

А еще она была доминатором «Ролан Гаррос» в середине 2000-х – с 2003-го по 2007-й выиграла его четыре раза. В том числе три раза подряд. Первой после Энен, кому это удалось, стала как раз Швентек.

И первый раз из тенниса она ушла в 2008-м – когда была первой ракеткой мира. После нее такой флекс провернула только Эшли Барти.

Жюстин Энен в 12 потеряла маму, в 21 обманула Серену и стала королевой «Ролан Гаррос», а в 25 бросила теннис – хотя была лучшей

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Clive Mason, Don Morley, Jamie Squire /Allsport, Mike Hewitt