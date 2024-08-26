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Швентек – лучшая теннисистка мира уже больше двух лет. Она обошла Шарапову, Энен и еще 7 легенд

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Иге Швентек всего 23 года. На уровне WTA она дебютировала в январе 2019-го – чуть больше пяти лет назад. Но чуть больше двух из этих пяти лет она возглавляет рейтинг – у нее уже 118 недель в качестве лучшей теннисистки мира.

Всего в истории женского тура было 29 первых ракеток мира. Дольше, чем Швентек, на первой строчке держались всего 7 теннисисток. Ближайшая к польке – Эшли Барти  (121). А еще впереди:

● Моника Селеш – 178 недель;

● Мартина Хингис – 209 недель;

● Крис Эверт – 260 недель;

● Серена Уильямс – 319 недель;

● Мартина Навратилова – 332 недели;

● Штеффи Граф – 377 недель.

А кого из легенд женского тенниса Швентек уже обошла?

Ивонн Гулагонг

Недель на первой строчке: 2

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 86

Выигранных матчей: 704

Гулагонг могла бы провести на первой строчке и больше времени – но во время ее пика в первой половине 70-х привычного нам компьютерного рейтинга еще просто не существовало. А когда он появился в ноябре 1975-го, в туре появились Крис Эверт и Мартина Навратилова – и начали доминировать на пару.

Винус Уильямс

Недель на первой строчке: 11

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 49

Выигранных матчей: 818

Интересно, что Винус была первой в 2002 году – в сезоне, когда она не выиграла ни одного «Большого шлема». Но тогда на ее счету были очки за титулы на «Уимблдоне» и US Open. И когда уимблдонские очки сгорели в июле, она отдала первую строчку – и больше никогда на нее не поднималась.

Дженнифер Каприати

Недель на первой строчке: 17

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 14

Выигранных матчей: 430

Каприати впервые сыграла в профессиональном туре в 1990-м, когда ей было 13 лет. За первый сезон в туре стала самой молодой финалисткой WTA в истории, самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и самой молодой теннисисткой, отобравшейся на итоговый. Еще она стала четвертой в списке самых молодых чемпионок турнира WTA.

Но когда ей не было еще 18, у нее начались проблемы с законом, наркотиками (дважды была в рехабе) и мысли о суициде. Из-за того, что нагрузки профессионального тенниса сделали с совсем юной американкой, WTA ввела ограничения, которые не позволяют несовершеннолетним много играть.

В начале 2000-х Каприати все же реализовала часть потенциала, выиграла три «Шлема» и побывала лучшей в мире.

Дженнифер Каприати – теннисная Эми Уайнхаус: быстро сгорела и думала о смерти. После нее теннис закрыли для совсем молодых

Ким Клейстерс

Недель на первой строчке: 20

Титулов «Большого шлема»: 4

Титулов: 41

Выигранных матчей: 523

В 2003-м Клейстерс стала первой теннисисткой в истории, возглавившей рейтинг без титулов на «Больших шлемах». И тогда же она стала всего пятой в истории, кто одновременно возглавил одиночный и парный рейтинги.

Первый «Шлем» она выиграла в 2005-м, а потом ушла из тенниса и родила дочь. В 2009-м вернулась и выиграла еще три «Шлема» и стала третьей мамой, возглавившей рейтинг.

Мария Шарапова

Недель на первой строчке: 21

Титулов «Большого шлема»: 5

Титулов: 36

Выигранных матчей: 645

Мария впервые возглавила рейтинг в августе 2005-го, когда ей было всего 18 лет. Она была первой российской теннисисткой на первой строчке, а поскольку она родилась в Сибири – еще и первой №1 из Азии. Правда, тогда она продержалась на вершине всего неделю.

Потом у нее было еще четыре восхождения на первую строчку – последнее в 2012-м, уже после травмы плеча и операции.

Анжелик Кербер

Недель на первой строчке: 34

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 14

Выигранных матчей: 683

Кербер ушла из тура после Олимпиады в статусе забытой легенды – потому что она взяла три разных «Шлема» (до карьерного не хватает только «Ролан Гаррос»), обыгрывала в финалах ТБШ Серену Уильямс и тотально доминировала в 2016-м. Но есть ощущение, что об этом мало кто помнит.

Амели Моресмо

Недель на первой строчке: 39

Титулов «Большого шлема»: 2

Титулов: 25

Выигранных матчей: 545

Моресмо – вторая теннисистка, возглавившая рейтинг без победы на «Большом шлеме». До нее это делала только Клейстерс, зато после – Елена Янкович, Динара Сафина, Каролин Возняцки, Каролина Плишкова и Симона Халеп.

Но второй раз Моресмо поднялась на вершину в 2006-м, когда выиграла два «Больших шлема».

Линдсей Дэвенпорт

Недель на первой строчке: 98

Титулов «Большого шлема»: 3

Титулов: 55

Выигранных матчей: 753

С 1998-го по 2000-й американка брала по «Шлему», но последний раз была №1 в 2005-2006-м, когда переживала карьерный ренессанс. Например, в 2005-м она обыграла на тот момент третью ракетку мира Марию Шарапову со счетом 6:0, 6:0 – это был первый в истории случай, когда теннисистка топ-3 не взяла в матче ни гейма.

Жюстин Энен

Недель на первой строчке: 117

Титулов «Большого шлема»: 7

Титулов: 43

Выигранных матчей: 525

Энен в середине нулевых была королевой женского тенниса, а ее одноручный бэкхенд считается одним из самых эстетичных ударов в истории.

А еще она была доминатором «Ролан Гаррос» в середине 2000-х – с 2003-го по 2007-й выиграла его четыре раза. В том числе три раза подряд. Первой после Энен, кому это удалось, стала как раз Швентек.

И первый раз из тенниса она ушла в 2008-м – когда была первой ракеткой мира. После нее такой флекс провернула только Эшли Барти.

Жюстин Энен в 12 потеряла маму, в 21 обманула Серену и стала королевой «Ролан Гаррос», а в 25 бросила теннис – хотя была лучшей

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Clive Mason, Don Morley, Jamie Squire /Allsport, Mike Hewitt

Ивонн Гулагонг
logoШтеффи Граф
logoЖюстин Энен
logoВинус Уильямс
logoДженнифер Каприати
logoСерена Уильямс
logoМоника Селеш
logoКим Клейстерс
logoАмели Моресмо
logoWTA
logoИга Швентек
logoМартина Хингис
logoЭшли Барти
logoМария Шарапова
logoКрис Эверт
logoМартина Навратилова
logoЛиндсей Дэвенпорт
logoАнжелик Кербер