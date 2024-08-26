Швентек – лучшая теннисистка мира уже больше двух лет. Она обошла Шарапову, Энен и еще 7 легенд
Иге Швентек всего 23 года. На уровне WTA она дебютировала в январе 2019-го – чуть больше пяти лет назад. Но чуть больше двух из этих пяти лет она возглавляет рейтинг – у нее уже 118 недель в качестве лучшей теннисистки мира.
Всего в истории женского тура было 29 первых ракеток мира. Дольше, чем Швентек, на первой строчке держались всего 7 теннисисток. Ближайшая к польке – Эшли Барти (121). А еще впереди:
● Моника Селеш – 178 недель;
● Мартина Хингис – 209 недель;
● Крис Эверт – 260 недель;
● Серена Уильямс – 319 недель;
● Мартина Навратилова – 332 недели;
● Штеффи Граф – 377 недель.
А кого из легенд женского тенниса Швентек уже обошла?
Ивонн Гулагонг
Недель на первой строчке: 2
Титулов «Большого шлема»: 7
Титулов: 86
Выигранных матчей: 704
Гулагонг могла бы провести на первой строчке и больше времени – но во время ее пика в первой половине 70-х привычного нам компьютерного рейтинга еще просто не существовало. А когда он появился в ноябре 1975-го, в туре появились Крис Эверт и Мартина Навратилова – и начали доминировать на пару.
Винус Уильямс
Недель на первой строчке: 11
Титулов «Большого шлема»: 7
Титулов: 49
Выигранных матчей: 818
Интересно, что Винус была первой в 2002 году – в сезоне, когда она не выиграла ни одного «Большого шлема». Но тогда на ее счету были очки за титулы на «Уимблдоне» и US Open. И когда уимблдонские очки сгорели в июле, она отдала первую строчку – и больше никогда на нее не поднималась.
Дженнифер Каприати
Недель на первой строчке: 17
Титулов «Большого шлема»: 3
Титулов: 14
Выигранных матчей: 430
Каприати впервые сыграла в профессиональном туре в 1990-м, когда ей было 13 лет. За первый сезон в туре стала самой молодой финалисткой WTA в истории, самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и самой молодой теннисисткой, отобравшейся на итоговый. Еще она стала четвертой в списке самых молодых чемпионок турнира WTA.
Но когда ей не было еще 18, у нее начались проблемы с законом, наркотиками (дважды была в рехабе) и мысли о суициде. Из-за того, что нагрузки профессионального тенниса сделали с совсем юной американкой, WTA ввела ограничения, которые не позволяют несовершеннолетним много играть.
В начале 2000-х Каприати все же реализовала часть потенциала, выиграла три «Шлема» и побывала лучшей в мире.
Дженнифер Каприати – теннисная Эми Уайнхаус: быстро сгорела и думала о смерти. После нее теннис закрыли для совсем молодых
Ким Клейстерс
Недель на первой строчке: 20
Титулов «Большого шлема»: 4
Титулов: 41
Выигранных матчей: 523
В 2003-м Клейстерс стала первой теннисисткой в истории, возглавившей рейтинг без титулов на «Больших шлемах». И тогда же она стала всего пятой в истории, кто одновременно возглавил одиночный и парный рейтинги.
Первый «Шлем» она выиграла в 2005-м, а потом ушла из тенниса и родила дочь. В 2009-м вернулась и выиграла еще три «Шлема» и стала третьей мамой, возглавившей рейтинг.
Мария Шарапова
Недель на первой строчке: 21
Титулов «Большого шлема»: 5
Титулов: 36
Выигранных матчей: 645
Мария впервые возглавила рейтинг в августе 2005-го, когда ей было всего 18 лет. Она была первой российской теннисисткой на первой строчке, а поскольку она родилась в Сибири – еще и первой №1 из Азии. Правда, тогда она продержалась на вершине всего неделю.
Потом у нее было еще четыре восхождения на первую строчку – последнее в 2012-м, уже после травмы плеча и операции.
Анжелик Кербер
Недель на первой строчке: 34
Титулов «Большого шлема»: 3
Титулов: 14
Выигранных матчей: 683
Кербер ушла из тура после Олимпиады в статусе забытой легенды – потому что она взяла три разных «Шлема» (до карьерного не хватает только «Ролан Гаррос»), обыгрывала в финалах ТБШ Серену Уильямс и тотально доминировала в 2016-м. Но есть ощущение, что об этом мало кто помнит.
Амели Моресмо
Недель на первой строчке: 39
Титулов «Большого шлема»: 2
Титулов: 25
Выигранных матчей: 545
Моресмо – вторая теннисистка, возглавившая рейтинг без победы на «Большом шлеме». До нее это делала только Клейстерс, зато после – Елена Янкович, Динара Сафина, Каролин Возняцки, Каролина Плишкова и Симона Халеп.
Но второй раз Моресмо поднялась на вершину в 2006-м, когда выиграла два «Больших шлема».
Линдсей Дэвенпорт
Недель на первой строчке: 98
Титулов «Большого шлема»: 3
Титулов: 55
Выигранных матчей: 753
С 1998-го по 2000-й американка брала по «Шлему», но последний раз была №1 в 2005-2006-м, когда переживала карьерный ренессанс. Например, в 2005-м она обыграла на тот момент третью ракетку мира Марию Шарапову со счетом 6:0, 6:0 – это был первый в истории случай, когда теннисистка топ-3 не взяла в матче ни гейма.
Жюстин Энен
Недель на первой строчке: 117
Титулов «Большого шлема»: 7
Титулов: 43
Выигранных матчей: 525
Энен в середине нулевых была королевой женского тенниса, а ее одноручный бэкхенд считается одним из самых эстетичных ударов в истории.
А еще она была доминатором «Ролан Гаррос» в середине 2000-х – с 2003-го по 2007-й выиграла его четыре раза. В том числе три раза подряд. Первой после Энен, кому это удалось, стала как раз Швентек.
И первый раз из тенниса она ушла в 2008-м – когда была первой ракеткой мира. После нее такой флекс провернула только Эшли Барти.
Жюстин Энен в 12 потеряла маму, в 21 обманула Серену и стала королевой «Ролан Гаррос», а в 25 бросила теннис – хотя была лучшей
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Clive Mason, Don Morley, Jamie Squire /Allsport, Mike Hewitt
Полька играет в мужской теннис (не уровня ATP топ 100 конечно, но стилистически именно в него).и именно поэтому так легко обыгрывает большинство тура. Две главные составляющие - это 1) супер вращение на форхенде, что очень сильно сокращает ошибки и дает ей возможность строить свою игру 2) скорость принятия решений - она очень быстро думает , намного быстрее чем почти весь тур.
То, как играет Ига сегодня - это будущее женского тура через лет 7-10
Такой волшебно красивой подачи, как у нее, наверно, ни у кого не было и нет, она мало двигалалсь, играла почти стоя на задней линии, но так видела корт и игру, как мало кто или никто. И она была в молодые годы страшно неуверенной в себе, иначе побед было бы еще больше, тогда ведь личный календарь на год составлялся совсем иначе, чем сейчас, обязательства по участию в турнирах разных категорий были другие.
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Кенин, Гауфф, Жабёр, Мухова, Паолини - настоящие владелицы Шлемов польской допингистки
Незаслуженные Шлемы, отнять надо. И дисквалификация на 7 лет. Польская Лэнс Армстронг в кепке. Стыдно за Швентек, наплевала она на всю теннисную общественность. Бессовестная допингистка - это за ней будет закреплено навсегда.
А хейтерам дело только до слухов о каком-то мифическом допинге... они просто не могут смириться, что Швентек на голову выше всех их любимиц)))
Так что, "закреплено навсегда" это будет лишь в ваших влажных фантазиях)) Ига лучшая в мире, смиритесь, от ваших писулек ничего не изменится)))