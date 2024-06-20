Джокович провел первую тренировку после операции на мениске (Крейг Шапиро)

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович хочет успеть подготовиться к «Уимблдону».

Об этом сообщил теннисный журналист Крейг Шапиро.

«Надежные источники утверждают, что Новак провел [в среду] первую тренировку после операции на колене и упорно работает, чтобы сыграть на «Уимблдоне», – твитнул Шапиро.

Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы, которую получил в четвертом круге. После этого серб перенес операцию на мениске.

Неделю назад он показал, как тренируется в зале.

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19 комментариев
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Надеюсь Новак уверен в том, что делает, конечно хочется увидеть его на Уимблдоне, но не любой ценой🤞Здоровья величайшему✊‼️
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Ответ as009595@icloud.com
Комментарий скрыт
Новак не стар.
Nо1е Super Star!
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Ну, с почином!
Идемо дале.
+16
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Зря форсирует к Уиму
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Ответ dedpihto59
Надеюсь Новак уверен в том, что делает, конечно хочется увидеть его на Уимблдоне, но не любой ценой🤞Здоровья величайшему✊‼️
Новак умный парень, и сделает как надо. Если даже и сыграет на Уимблдоне, то особо там напрягаться не будет, смотря еще какая будет сетка. Мы же знаем что бывает, когда погонишься за двумя зайцами.
+10
-1
+9
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
А ты бы прям мечтал и тебе подобные, чтобы Новак сломался где-то на год, и ты бы точно поверил, что у него травма?
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Хоть бы, хоть бы. Шанс на успех всё равно в раз меньше после травмы - сразу не будешь бегать как ни в чём не бывало не только по физике, но и психологически, но всё равно надеемся
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Крейг, практически, Дэниел, а не Шапиро.
+2
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Вот это величие
+2
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Здоровым-то туда ехать было не очень умно, если основная цель сезона - ОИ, но только что после операции, на самом травматичном покрытии, чтобы потом перескочить на грунт... ну это Джокович, у него свой особый путь))
+6
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Ответ Hardy
Зря форсирует к Уиму
Наоборот верно, там легкие деньги, с таким -то опытом.. А глина удел молодых пахарей.
+3
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🤞‼️
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