Джокович провел первую тренировку после операции на мениске (Крейг Шапиро)

Новак Джокович хочет успеть подготовиться к «Уимблдону».

Об этом сообщил теннисный журналист Крейг Шапиро.

«Надежные источники утверждают, что Новак провел [в среду] первую тренировку после операции на колене и упорно работает, чтобы сыграть на «Уимблдоне», – твитнул Шапиро.

Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы, которую получил в четвертом круге. После этого серб перенес операцию на мениске.

Неделю назад он показал, как тренируется в зале.