Тиафу о травме колена, которую получил на турнире в Лондоне: «Буду восстанавливаться следующие пару недель, чтобы подготовиться к «Уимблдону»

Фрэнсис Тиафу рассказал о травме колена.

Американец получил ее во время матча против Хиджикаты в первом круге турнира в Лондоне. Тиафу снялся при счете 5:7, 6:4, 0:1.

«У меня растяжение внутренней боковой связки колена первой степени. Буду восстанавливаться следующие пару недель, чтобы подготовиться к «Уимблдону».

Спасибо за вашу любовь и поддержку, скоро увидимся ✊🏿✊🏿✊🏿», – написал Тиафу.