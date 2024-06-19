Эванс о травме колена, которую получил на турнире в Лондоне: «Если я пропущу Олимпиаду или «Уимблдон», с этим будет тяжело смириться» 

Теги травмы ATP Дэн Эванс cinch Championships Теннис

Дэн Эванс рассказал о травме, которую получил на турнире в Лондоне.

В матче первого круга против Брэндона Накашимы британец поскользнулся и снялся при счете 6:4, 3:6 из-за травмы колена.

«Сейчас у меня разбито сердце.

Возможно, это худшее, что может случиться на траве. Тело и нога просто едут в разные стороны. Мы и до этого все видели такие движения.

Вы вздрагиваете, если смотрите со стороны, и надеетесь, что все не так плохо, если это происходит с вами.

Я услышал треск в паху, но, кажется, все в порядке. Думаю, это внутренняя боковая связка колена.

Нужно подождать 48 часов, чтобы все улеглось, а потом сделать снимок. Да, я волнуюсь. Я в неопределенности.

Если я пропущу Олимпиаду или «Уимблдон», с этим, несомненно, будет тяжело смириться».

На Олимпиаде Эванс планировал сыграть в паре с Энди Марреем.

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