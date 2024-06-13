Радукану о турнире в Ноттингеме: «Все британки неплохо здесь играют, поэтому одна из нас снова попытается взять домашний титул»

Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал в Ноттингеме.

Британка обыграла Дарью Снигур – 6:2, 6:2. Дальше Радукану встретится с Эшлин Крюгер или Франческой Джонс.

«[Снигур] выиграла юниорский Уимблдон, я боролась с ней в детстве, поэтому знаю, как это непросто. Я очень довольна тем, как я справилась, особенно в начале.

Мне кажется, что теннис – это игра, в которой существует импульс, и нужно использовать его, когда ты чувствуешь себя на подъеме. Не важно, речь о геймах подряд, матчах или турнирах.

Победы и игры даются очень тяжело, поэтому, когда ты на подъеме, нужно цепляться. Почти всегда есть чувство, что сейчас что-то пойдет не так, но нужно просто отгородиться от него, следовать тактике и делать все возможное, чтобы вырваться вперед.

Это наша территория – не только я, но и все британки неплохо играют на этом турнире. Поэтому одна из нас попытается снова взять домашний титул».

В прошлом году турнир в Ноттингеме выиграла Кэти Болтер, которая в четвертьфинале встретится с Магдаленой Фрех.