Радукану после победы в 1-м круге в Ноттингеме: «Я вела 6:1, 5:1, а в такие моменты неизбежно что-нибудь идет не так»

Теги WTA Rothesay Open Nottingham Ена Шибахара Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над Еной Шибахарой.

Британка выиграла в первом круге турнира в Ноттингеме со счетом 6:1, 6:4.

«Прошло довольно много недель с тех пор, как я в последний раз играла на турнире. Я не знала, как все пройдет.

Думаю, с самого начала матча мои действия были отличными. Я провела действительно хороший матч. Я вела 6:1, 5:1, а в такие моменты неизбежно что-нибудь идет не так. Я старалась не обращать на это внимание. Просто боролась за каждое очко.

Надо отдать должное Ене, с ней было нелегко из-за ее тактики подача и выход к сетке.

Я очень довольна тем, как сегодня справилась с обстоятельствами»

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