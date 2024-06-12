Штутгарт (ATP). 2-й круг. Музетти поборется с Кепфером, Тиафу – с Ганфманном, Бублик – с Медьедовичем
Александр Бублик сыграет с Хамадом Медьедовичем во втором круге в Штутгарте.
Сетка турнира здесь.
BOSS OPEN
Штутгарт, Германия
10 – 16 июня 2024
ATP 250
Призовой фонд – 734 915 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 12 июня, 12.00
- Дата проведения
- 12 июня, 13.30
- Дата проведения
- 12 июня, 15.30
- Дата проведения
- 12 июня, 17.30
- Дата проведения
- 13 июня, 03.00
- Дата проведения
- 13 июня, 03.00
- Дата проведения
- 13 июня, 03.00
- Дата проведения
- 13 июня, 03.00