Штутгарт (ATP). 2-й круг. Музетти поборется с Кепфером, Тиафу – с Ганфманном, Бублик – с Медьедовичем

Теги результаты ATP Boss Open Теннис

Александр Бублик сыграет с Хамадом Медьедовичем во втором круге в Штутгарте.

Сетка турнира здесь.

BOSS OPEN

Штутгарт, Германия

10 – 16 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 734 915 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия) Доминик Кепфер (Германия)
Дата проведения
12 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
12 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Хамад Медьедович (Сербия) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
12 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
12 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
13 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
13 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Джеймс Дакворт (Австралия) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
13 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
13 июня, 03.00
Онлайн матча

 

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