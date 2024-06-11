Эмма Радукану: «Не у меня одной проблемы с запястьями. Но, возможно, мои проблемы самые публичные»

Эмма Радукану рассказала об игре после травмы запястий.

На этой неделе она сыграет на турнире в Ноттингеме.

Ранее британка снялась с квалификации «Ролан Гаррос».

«Для меня было важно не спешить с переходом на траву, потому что мячи на травяном покрытии очень тяжелые.

Я чувствую, что игра на траве становятся все медленнее и медленнее. И учитывая операции на запястьях, я просто должна была расставить приоритеты. Запястья всегда очень чувствительны. А в туре нам приходится менять мячи практически каждую неделю, и какого-то стандарта нет.

Не у меня одной проблемы с запястьями. Но, возможно, мои проблемы самые публичные.

Для меня это фактор, из-за которого я вынуждена пропускать некоторые турниры. Иногда либо условия, либо мячи просто мне не подходят.

Все это тяжело, поскольку они [WTA] пытаются сделать розыгрыши длиннее, а теннис интереснее. Но я думаю, что это несправедливо по отношению к игрокам. Надеюсь, что с этим можно что-то сделать.

Что касается физического состояния, то я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя очень сильной. За последние несколько месяцев, прошедших после операции, я проделала огромную работу с тренером.

Я нахожусь в отличной физической форме. Думаю, мои запястья сейчас находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо. Так что нет никаких опасений на этот счет».