Алькарас об Олимпиаде: «Играть пару с моим кумиром Надалем – то, во что я не поверю, пока не испытаю на себе»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от Олимпиады-2024.

Теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос»

– У меня будут приятные воспоминания, когд я вернусь на эти корты в конце июля. Это будет особенный турнир – моя первая Олимпиада и сразу после первой победы на «Ролан Гаррос».

Бороться за золотую медаль для своей страны, играть пару с моим кумиром Рафаэлем Надалем – вещи, в которые я не поверю, пока не испытаю на себе.

– Если вы выиграете с Надалем в паре, у вас на плече будет вытатуировано его лицо?

– Это было бы слишком (смеется). Но если я привезу из Парижа золото, в одиночном или парном разряде, это тоже заслужит маленькую татуировку.