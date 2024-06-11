Алькарас об Олимпиаде: «Играть пару с моим кумиром Надалем – то, во что я не поверю, пока не испытаю на себе»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Олимпийский теннисный турнир Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от Олимпиады-2024.

Теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос»

– У меня будут приятные воспоминания, когд я вернусь на эти корты в конце июля. Это будет особенный турнир – моя первая Олимпиада и сразу после первой победы на «Ролан Гаррос».

Бороться за золотую медаль для своей страны, играть пару с моим кумиром Рафаэлем Надалем – вещи, в которые я не поверю, пока не испытаю на себе.

– Если вы выиграете с Надалем в паре, у вас на плече будет вытатуировано его лицо?

– Это было бы слишком (смеется). Но если я привезу из Парижа золото, в одиночном или парном разряде, это тоже заслужит маленькую татуировку.

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7 комментариев
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Удачи тебе и Рафаэлю на олимпийских играх Карлос. Было бы прекрасно если бы вам удалось взять медаль в паре, или самостоятельно.👊👍.
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Что они прицепились со своими татуировками к нему
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Придется Карасю эту обузу на себе тащить. Неспроста наш Рафулик всё это время подмазывал Карася, понимает, что это единственная возможность на медаль - выехать на шее Алькараса)
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Смотрю Штеффи пытается неловко манипулировать, что ж..
Серба депортировали не за отсутствие, а за невозможность подтвердить реальность вакцинации, так как в справке не совпадали даты.
Игроки не имевшие возможности играть из-за тяжелых травм, имеют право подать заявку на ОИ, где отдельная комиссия обязана ее рассмотреть
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А все помнят, как вамосы на все лады причитали "Правила едины для всех!"? Это когда на АО-22 Новака депортировали за отсутствие прививки. Сначала пустили, а потом передумали.
Просто напомнил.
И ещё напомню, что ни Карась, ни Рафик, не играли за сборную в Кубке Дэвиса. Ни в прошлом сезоне, ни в этом.
А это обязательное(!) для всех(!) условие участия в ОИ.
Ну что, услышим и в этот раз, что никаких исключений никому быть не должно?
Что-то сомневаюсь.
Это же совсем другое, мы не понимаем. дадада.
такто.
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По именам звёздная пара конечно, но как то я сомневаюсь, любая медаль уже успех будет.
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