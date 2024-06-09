Виландер об Алькарасе: «Он будет так же хорош в обороне, как Роджер, Рафа и Новак»

Теги Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Карлос Алькарас Теннис

Матс Виландер прокомментировал игру Карлоса Алькараса.

«Как только он поймет, что в некоторых матчах нужно играть именно так – использовать меньше укороченных, меньше придумывать, то станет почти непобедимым. Потому что он замечателен, когда играет агрессивно и так же хорош, когда играет в обороне.

[В матче с Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос»] он показал, что он будет так же хорош в обороне, как Роджер, Рафа и Новак.

Может быть, сейчас он еще не на их уровне, но он научится, ему хватит скорости в движениях».

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8 комментариев
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когда Роджер был так хорош в обороне? он был безумно хорош, но в другом )
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Ответ Alex19
Любой человек, которому был интересен теннис швейцарца, знает, что у того был один из лучших приемов за всю историю тенниса. Бамбуковым росткам это, понятное дело, бесполезно рассказывать.
приятно почувствовать себя бамбуковым ростком из уст великого (но неизвестного миру) комментатора под никнеймом Алекс19
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Ответ Alex19
Я же не виноват, что вы не успели подтянуться к финалу Кубка Федерации в 2004-м, где Настя закрыла вопрос. Тогда тут коммьюнити достаточно известно друг другу было. )
Алекс, мне абсолютно ровно и на вас и на комьюнити. ни негатива ни позитива. но я абсолютно уверен в том, что говорю, что именно игра в защите и стала причиной того, что Роджер начал чаще проигрывать чем выигрывать у Надаля и Джоковича. Роджер умел феноменально и очень хлестко ереходить в атаку с любого короткого мяча, но тащить, как Карлос - никогда. что не мешает вам видеть по другому. однако за бамбуковый росток в след раз отправлю в бан , чтобы ваше величие не мешало ))
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