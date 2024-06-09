Виландер об Алькарасе: «Он будет так же хорош в обороне, как Роджер, Рафа и Новак»

Матс Виландер прокомментировал игру Карлоса Алькараса.

«Как только он поймет, что в некоторых матчах нужно играть именно так – использовать меньше укороченных, меньше придумывать, то станет почти непобедимым. Потому что он замечателен, когда играет агрессивно и так же хорош, когда играет в обороне.

[В матче с Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос»] он показал, что он будет так же хорош в обороне, как Роджер, Рафа и Новак.

Может быть, сейчас он еще не на их уровне, но он научится, ему хватит скорости в движениях».