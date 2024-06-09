Алькарас и Зверев сыграют в 10-й раз. По личным встречам и матчам на «Больших шлемах» ведет немец

Теги Ролан Гаррос ATP статистика Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас и Александр Зверев встретятся в десятый раз на уровне ATP в матче за титул «Ролан Гаррос»-2024.

Баланс их личных встреч – 5:4 в пользу немца. Баланс игр на «Больших шлемах» также в пользу немца – 2:1.

Последний раз они встречались в этом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Тогда победил Алькарас.

Их счет по матчам на грунте – 2:1 в пользу испанца, но встречу на «Ролан Гаррос»-2022 выиграл Зверев.

Все матчи:

  • 2021, ATP 500 в Акапулько, хард, 1/16 финала – Александр Зверев, 6:3, 6:1
  • 2021, ATP 500 в Вене, полуфинал, хард, – Александр Зверев, 6:3, 6:3
  • 2022, «Мастерс» в Мадриде, грунт, финал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:1
  • 2022, «Ролан Гаррос», грунт, четвертьфинал – Александр Зверев, 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)
  • 2023, «Мастерс» в Мадриде, грунт, 1/8 финала – Карлос Алькарас, 6:1, 6:2.
  • 2023, US Open, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:2, 6:4
  • 2023, итоговый турнир ATP, хард, групповая стадия – Александр Зверев, 6:7(3), 6:3, 6:4
  • 2024, Australian Open, хард, четвертьфинал – Александр Зверев, 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4
  • 2024, «Мастерс» хард в Индиан-Уэллс, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:1

Зверев вышел на Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Он ведет в личке и выиграл в Австралии

5 комментариев
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Признаю что Зверев для Карлоса неудобный соперник, сам Карлос думаю что тоже это понимает, поэтому настрой на матч должен быть очень серьёзно, ни в коем случае нельзя недооценивать соперника.
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Русскоязычный немец Зверев, родившийся в семье русских мигрантов, будет играть в финале, но блогеры либерального sportsru будут в каждом абзаце писать "немец Зверев", заставляя читателя верить, что Александр Зверев – чистый немец.
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Надеюсь,что пчёлы не знают об этой игре?
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Ответ Иван Дичковский
Признаю что Зверев для Карлоса неудобный соперник, сам Карлос думаю что тоже это понимает, поэтому настрой на матч должен быть очень серьёзно, ни в коем случае нельзя недооценивать соперника.
Я думаю, недооценка - последняя проблема в финале Шлема)
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Ответ Юрий Гаврилов
Русскоязычный немец Зверев, родившийся в семье русских мигрантов, будет играть в финале, но блогеры либерального sportsru будут в каждом абзаце писать "немец Зверев", заставляя читателя верить, что Александр Зверев – чистый немец.
Александр Зверев, однако, не представляет Россию на мировой арене, поэтому если мерить категориями "Наш слон! Победил запад!", то за него можно максимум... Немного порадоваться. Никаких очков российскому спорту это не добавит, немецкому — да.

А если мерить категориями спорта без пристрастия к флагам, то желаю ему победы. Карасю играть будет ещё 15 лет и фармить чашки, а для Александра каждый финал ТБШ может стать последним. Не потому что старый, а потому что конкуренция будет только расти + он объективно не сверхдоминирующий хищник.
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