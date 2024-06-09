Алькарас и Зверев сыграют в 10-й раз. По личным встречам и матчам на «Больших шлемах» ведет немец

Карлос Алькарас и Александр Зверев встретятся в десятый раз на уровне ATP в матче за титул «Ролан Гаррос»-2024.

Баланс их личных встреч – 5:4 в пользу немца. Баланс игр на «Больших шлемах» также в пользу немца – 2:1.

Последний раз они встречались в этом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Тогда победил Алькарас.

Их счет по матчам на грунте – 2:1 в пользу испанца, но встречу на «Ролан Гаррос»-2022 выиграл Зверев.

Все матчи:

2021, ATP 500 в Акапулько, хард, 1/16 финала – Александр Зверев, 6:3, 6:1

2021, ATP 500 в Вене, полуфинал, хард, – Александр Зверев, 6:3, 6:3

2022, «Мастерс» в Мадриде, грунт, финал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:1

2022, «Ролан Гаррос», грунт, четвертьфинал – Александр Зверев, 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)

2023, «Мастерс» в Мадриде, грунт, 1/8 финала – Карлос Алькарас, 6:1, 6:2.

2023, US Open, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:2, 6:4

2023, итоговый турнир ATP, хард, групповая стадия – Александр Зверев, 6:7(3), 6:3, 6:4

2024, Australian Open, хард, четвертьфинал – Александр Зверев, 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4

2024, «Мастерс» хард в Индиан-Уэллс, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас, 6:3, 6:1

Зверев вышел на Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Он ведет в личке и выиграл в Австралии