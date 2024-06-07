Алькарас – в финале «Ролан Гаррос»! Матч с Синнером не вышел гениальным – но сколько драмы!

От полуфинала «Ролан Гаррос» между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом все ожидали высочайшего уровня игры и титанической борьбы. Потому что более-менее всех из их предыдущих восьми встреч были именно такими.

Мирра Андреева не могла пропустить такое шоу.

По качеству тенниса этот матч получился одним из худших в их противостоянии. Но по накалу и драме – вполне на уровне.

Алькарас победил – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Старт – Синнер разрывает

Янник очень мощно стартовал и казался вообще неуязвимым. Он играл без ошибок, потрясающе двигался, плотно держал заднюю линию, бил сильно-сильно, глубоко-глубоко, широко-широко. Его удары были тяжелее.

Вообще первые минут 20 казалось, что мы смотрим не прямую трансляцию, а чуточку ускоренную запись матча – настолько быстро двигались мяч и игроки. И в этом диком темпе Синнер выглядел сильнее.

У него получалось нейтрализовать даже самые сильные стороны Алькараса и его любимые комбинации – например, дропшот + свечка. Это очко он в итоге забрал.

Любимый бэкхенд Синнера по линии тоже работал прекрасно.

Еще он намного лучше подавал – по крайней мере, ему подача приносила легкие и быстрые очки, а Алькарасу – вообще нет. Более того, в первом сете на первой подаче он взял всего 44% очков.

И Карлос очень много ошибался – особенно с любимого форхенда. В первом же гейме он выдал ошибки справа на двух очень важных очках – геймболе, а потом брейк-пойнте. Оба раза в сетку.

Так Синнер захватил преимущество 4:0, которое уже не отдал.

Перелом №1 – Алькарас вспомнил, что такое грунтовый теннис

Уже при счете 0:4 у Карлоса в голове начали крутиться шестеренки, он начал поиск способов сбить ритм Янника. И довольно быстро нашел.

В розыгрышах он стал кидать крученые удары с высоким отскоком, летящие по высокой петле. Так он хотел сбить точку и ритм ударов соперника. И у него получалось. Синнер уже не так хорошо вкладывался в мяч, начал терять глубину. И это открывало Карлосу возможности для атаки.

Вот пример.

Интересно, что и сам Синнер иногда использовал ту же тактику.

Но в целом в чисто грунтовом теннисе у Алькараса куда больше навыков и опыта. К тому же за счет новой тактики он постепенно втянулся в игру, и начал лучше находить широкие, выбивающие удары.

Заработала и любимая крученая подача во второй квадрат, для которой он даже встает чуть шире, чтобы создать максимально неудобный угол. И он вообще очень классно использовал вращение – посмотрите, как он тут вкрутил первый удар после подачи так, что Синнер до него не дотянулся вперед.

Еще он стал более динамично двигаться и как будто быстрее мыслить. Например, лучше видел, когда Синнеру не хватало глубины – и пользовался этим.

Важно и то, что в его игре появилась магия.

И на отрезке, который выигрывал Алькарас, было очень важно, что в этот раз уже Синнер просел и стал куда больше ошибаться, намного реже попадать первым мячом, намного хуже выдерживать темп.

Перелом №2 – судороги Синнера

Счет 2:2 в третьем сете, Янник летит 15:40 на подаче – хотя только что отыграл брейк. И тут у него начинает сводить предплечья.

В попытках ускорить игру и не ввязываться в длинные размены он начинает играть намного агрессивнее – и это кардинально меняет динамику борьбы. Алькарас снова не справляется с его темпом и снова теряет нить того, что работало.

После этого до конца третьей партии мы вернулись в динамику первого сета, когда Синнер доминировал за счет мощи.

И магия была уже на его стороне.

Перелом №3 – ужасная ошибка Синнера

Четвертый сет по качеству был лучшим в этом матче – потому что оба играли хорошо. До этого такого не было.

И в этой борьбе все решила безумная ошибка Синнера при счете 4:4, 30:15 на его подаче. Он все идеально выстроил, хорошо отоборонялся против дропшота. Но смазал смэш.

Алькарас почувствовал шанс – и снова включил грунтовый форхенд. Два подряд очка он забрал, отлично создавая себе пространство кручеными косыми ударами, которые выбивали Янника с корта, с которых у того не получалось найти хлесткие ответы.

Так он забрал партию и сравнял счет.

Концовка – Алькарас разрывает

И после этого мы вернулись к динамике второго сета – с одним исключением: Алькарас играл еще лучше, чем в той партии. Он как будто поймал то состояние, когда способен на все.

Он придавал мячу тяжеленное вращение и посылал его прямо в заднюю линию.

Он буквально порхал по корту в атаке.

Он очень цепко и стабильно подавал. Особенно хороша была уходящая подача, которая спасала его в концовке матча, когда Синнер начинал давить.

У Синнера тоже иногда проходила магия – как этот бэкхенд по линии.

Но Алькарас был более волшебным, резким, динамичным. А еще более стабильным – даже когда шел на безумные удары. Синнер же мог ошибиться и во вполне нейтральной ситуации. Ему не помогала даже девушка с морковкой, болевшая на него за трибунах.

Поэтому Карлос и победил.

***

Алькарас третий раз вышел в финал «Большого шлема» – после US Open-2022 и «Уимблдона»-2023. Теперь у него есть финалы ТБШ на всех покрытиях.

Оба предыдущих он выиграл. В этот раз попытку его остановить предпримет Александр Зверев или Каспер Рууд.

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Goode