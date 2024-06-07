Ролан Гаррос: Александр Зверев – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 09.06.2024

В финале мужского турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся Александр Зверев из Германии и испанец Карлос Алькарас. Оба впервые сыграют в решающем поединке на Roland Garros. Матч состоится 9 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Соперники будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Александр Зверев еще перед самым турниром рассматривался в числе главных его фаворитов. Единственное, чего недостает немецкому теннисисту это опыта игры в финалах мейджоров. В 2020 году он играл в решающем поединке на Открытом чемпионате США и уступил австрийцу Доминику Тиму. При этом сейчас Зверев находится в очень хорошей форме. Накануне Ролан Гаррос он выиграл турнир в Риме и имеет победную серию из 12 матчей. Причем сетка была довольно сложной. В первом же круге ему пришлось играть с экс-первой ракеткой мира и 14-кратным победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем. Затем в третьем и четвертом кругах Александр провел два пятисетовых поединка. Сначала против Тэллона Грикспора, где все решалось на чемпионском тай-брейке, а затем против Хольгера Руне. В полуфинале немецкий теннисист встретился с норвежцем Каспером Руудом, которому безоговорочно проиграл год назад на той же стадии турнира. Но в этот раз уверенно взял верх в четырех сетах, правда, по ходу матча у норвежца возникали болезненные ощущения.

Зверев- Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Полуфинальный поединок Карлоса Алькараса и Янника Синнера многие называли скрытым финалом. Он вызвал большой ажиотаж, поскольку именно эти двое теннисистов рассматриваются в качестве наследников большой тройки. Поединок получился затяжным, пятисетовым, драматургии хватало, но вот качество тенниса было довольно посредственным. Оба грешили невынужденными ошибками. Вскоре после начала матча стало понятно, что выиграет тот, кто меньше совершит этих ошибок. Поначалу более уверенно смотрелся итальянец, но во второй половине игры Алькарас перехватил инициативу, сделал брейк в пятом сете и довел дело до победы. На протяжении всего Ролан Гаррос 2024 испанец выглядел уверенно. До полуфинала он отдал своим соперникам лишь один сет, причем во втором круге в поединке против Йеспера де Йонга из Нидерландов. Еще дважды пришлось играть тай-брейки в матчах против американца Себастьяна Корды и Стефаноса Циципаса их Греции, но в итоге все заканчивалось в трех партиях.

По личным встречам Зверев впереди со счетом 5 – 4. На грунте соперники встречались трижды, здесь тоже лидирует немецкий теннисист 2 – 1. Причем одну из этих побед он одержал в четвертьфинале Ролан Гаррос в 2022 году. Впрочем, букмекеры считают фаворитом Алькараса. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,33, выигрыш Александра Зверева оценивается коэффициентом 3,32.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024