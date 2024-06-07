Зверев- Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В решающем поединке мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся Александр Зверев и Карлос Алькарас. Для обоих это первый финал на Ролан Гаррос в карьере. Матч состоится 9 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало в 16:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

По совокупности достижений Карлос Алькарас является фаворитом поединка. Испанец имеет за плечами две победы на турнирах Большого шлема, в то время как для Зверева это лишь второй выход в финал. Но Карлос сыграл не очень убедительно в полуфинале против Синнера несмотря на победу. Победная серия Александра на грунте с учетом титула на турнире в Риме составляет уже 12 матчей. При этом букмекеры отдают солидное преимущество Алькарасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,33, выигрыш Зверева оценивается коэффициентом 3,32

Личные встречи

Соперники встречались девять раз и немецкий теннисист ведет со счетом 5 – 4, причем на грунте он тоже впереди 2 – 1. Два года назад Зверев выиграл у Алькараса в четвертьфинале Ролан Гаррос. Представляем результаты последних трех матчей по сетам.

14.03.2024. Карлос Алькарас 2 : 0 Александр Зверев

24.01.2024. Александр Зверев 3 : 1 Карлос Алькарас

13.11.2023. Александр Зверев 2 : 1 Карлос Алькарас

Ролан Гаррос: Александр Зверев – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 09.06.2024

Александр Зверев

Александр сам в интервью после матча с Каспером Руудом заявил, что психологически гораздо лучше готов к финалу, чем это было на US Open 2020. Он находится в отличной форме, обладает мощной первой подачей, во всем туре славится его плоский бэкхенд. Не подводит выносливость. На турнире он провел уже два пятисетовика, четыре сета сыграл в полуфинале, и двое суток наверняка хватит для того, чтобы восстановиться.

Карлос Алькарас

Испанец уверенно прошел весь турнир и до полуфинала лишь раз сыграл четыре сета в поединке с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. Для победы над всеми остальными соперниками хватало трех сетов. В то же время идеальной форму Алькараса не назовешь. Его еще до начала Ролан Гаррос беспокоило предплечье, и форхенд довольно часто подводит. Для победы над Синнером понадобилось сыграть пять сетов, хотя Янник не самый сильный грунтовик, вот Зверев совсем другое дело. Выиграть у него будет очень сложно.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024