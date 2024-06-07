Алькараc о детских воспоминаниях от «Ролан Гаррос»: «Помню, как бежал из школы домой, чтобы посмотреть матчи»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькараc, впервые вышедший в финал «Ролан Гаррос», рассказал об отношении к французскому ТБШ.

– Что для вас в детстве значил «Ролан Гаррос», когда здесь доминировал Рафа? Какой первый турнир вы посмотрели?

– У меня особенное отношение к этому турниру. Помню, как бежал из школы домой, чтобы посмотреть матчи «Ролан Гаррос». Я видел много игр.

Рафа доминировал здесь лет 14-15, это что-то потрясающее. Я хотел стать еще одним испанцем, выигравшим «Ролан Гаррос». Это делал не только Рафа – [Хуан Карлос] Ферреро, [Карлос] Мойя, [Альберт] Коста тоже. Много испанцев, легенд нашего спорта побеждали здесь, и я очень хотел добавить свое имя в этот список.

Алькарас – в финале «Ролан Гаррос»! Матч с Синнером не вышел гениальным – но сколько драмы!

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5 комментариев
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Новость про Карлоса, а в заголовке какой-то Алькараз
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Ого, в Испании в июне дети в школу ходят?!
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Ответ Godare88
Ого, в Испании в июне дети в школу ходят?!
Мы в России иногда на отработку в июне ходили) газоны копали, поливали, окна красили...
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