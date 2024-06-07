Синнер о соперничестве с Алькарасом: «Мы почти всегда встречаемся в очень важных матчах. Это здорово для тенниса»

Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

В личных встречах испанец ведет 5:4. В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас победил со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

«Нас пока нельзя сравнивать с игроками прошлого и настоящего. Но если смотреть на результаты, то мы почти всегда встречаемся в полуфинале, финале или четвертьфинале – в очень важных матчах.

По-моему, это здорово для тенниса, особенно когда баланс личных встреч такой равный. Победитель может порадоваться, а проигравший постарается победить в следующий раз. Это круто. Так и постараюсь сделать».