Джон Макинрой: «Расписание матчей Джоковича на «Ролан Гаррос» стало ударом по теннису»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Джон Макинрой ATP Теннис

Джон Макинрой прокомментировал расписание Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

Джокович дважды играл последним запуском – в первом и третьем кругах. Дважды он выходил на корт предпоследним – во втором раунде и в четвертом.

Матч против Лоренцо Музетти в третьем круге стал самым поздним в истории «Ролан Гаррос».

В четвертом круге Джокович порвал мениск и снялся с четвертьфинала.

Позже серб перенес операцию на колене. Теперь Джокович может пропустить «Уимблдон» и Олимпиаду.

«То, что они выпустили его играть против Музетти в 22:30, было какой-то шуткой. Матч был отличным, но они играли до трех часов утра. Это абсурд. 

После этого он сыграл еще один марафонский матч. Он первая ракетка мира, и если «Большие шлемы» не изменят подход к расписанию, то я не знаю, что будет дальше.

Лучший сеяный игрок, а возможно, и лучший игрок в истории, получил травму, и [расписание матчей] внесло свой вклад. Вся ситуация повлияла на его организм и восстановление.

Он лег спать в семь утра, сколько там осталось часов на сон? Можно продолжать бесконечно. Это был не первый раз. 

Он – великий игрок всех времен, возможно, самый великий, и это позор. Разумеется, мы все надеемся, что он сыграет [на Уимблдоне]. Будет очень жаль, если он усугубит и без того плохую ситуацию, снявшись с турнира.

Это не идет на пользу нашему спорту, портит его репутацию. Разве Леброн Джеймс играет в финале НБА в три часа ночи? Да, много дней шли дожди, и они пытались провести все отложенные матчи. Но им не нужно было выпускать на корт Григора Димитрова. Это только отсрочило [матч Джоковича].

Я не знаю, о чем они думали, кроме как просто хотели решить все побыстрее. Они посчитали, что другой парень [Зизу Бергс] просто не будет сопротивляться?

Так что все это стало, честно говоря, ударом по нашему спорту».

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6 комментариев
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Джон прав- организаторы РГ деградировали
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Да, это было неуважительно. Швентек вон постоянно играет в дневной сессии.
+4
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Ответ JozY
Что за вой? Сколько ночных, почти утренних матчей играют в Австралии он забыл?
🤣🤡 это Европа, сейчас бы равняться на условия на АО и ЮСО в отношении РГ и Уима
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Если бы не гадкая Моресмо, Джокович обязательно бы взял ОИ и 25-ый Шлем до конца карьеры, как же не повезло сербскому Императору..
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