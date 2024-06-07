Джон Макинрой: «Расписание матчей Джоковича на «Ролан Гаррос» стало ударом по теннису»

Джон Макинрой прокомментировал расписание Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

Джокович дважды играл последним запуском – в первом и третьем кругах. Дважды он выходил на корт предпоследним – во втором раунде и в четвертом.

Матч против Лоренцо Музетти в третьем круге стал самым поздним в истории «Ролан Гаррос».

В четвертом круге Джокович порвал мениск и снялся с четвертьфинала.

Позже серб перенес операцию на колене. Теперь Джокович может пропустить «Уимблдон» и Олимпиаду.

«То, что они выпустили его играть против Музетти в 22:30, было какой-то шуткой. Матч был отличным, но они играли до трех часов утра. Это абсурд.

После этого он сыграл еще один марафонский матч. Он первая ракетка мира, и если «Большие шлемы» не изменят подход к расписанию, то я не знаю, что будет дальше.

Лучший сеяный игрок, а возможно, и лучший игрок в истории, получил травму, и [расписание матчей] внесло свой вклад. Вся ситуация повлияла на его организм и восстановление.

Он лег спать в семь утра, сколько там осталось часов на сон? Можно продолжать бесконечно. Это был не первый раз.

Он – великий игрок всех времен, возможно, самый великий, и это позор. Разумеется, мы все надеемся, что он сыграет [на Уимблдоне]. Будет очень жаль, если он усугубит и без того плохую ситуацию, снявшись с турнира.

Это не идет на пользу нашему спорту, портит его репутацию. Разве Леброн Джеймс играет в финале НБА в три часа ночи? Да, много дней шли дожди, и они пытались провести все отложенные матчи. Но им не нужно было выпускать на корт Григора Димитрова. Это только отсрочило [матч Джоковича].

Я не знаю, о чем они думали, кроме как просто хотели решить все побыстрее. Они посчитали, что другой парень [Зизу Бергс] просто не будет сопротивляться?

Так что все это стало, честно говоря, ударом по нашему спорту».