Джокович после победы в самом позднем матче в истории РГ: «Кто сможет уснуть при таком адреналине? Если где-то идет вечеринка, я приду»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович высказался после самого позднего матча в истории «Ролан Гаррос».

В третьем круге он обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0. Встреча завершилась в 3:07 утра.

«Кто сможет уснуть при таком адреналине? Если где-то идет вечеринка, я приду, – пошутил Джокович в интервью на корте. – Хочу выразить уважение Лоренцо, это была отличная битва. Один из нас должен был проиграть. Мне немного повезло в начале четвертого сета, потому что до того момента он был сильнее. Я не мог найти решения... Он был непробиваем. Он все делал отлично и очень мало ошибался.

Вы, ребята, зарядили меня энергией при счете 2:2 в четвертом сете, и с того момента я стал другим игроком... Спасибо вам большое. Невероятно, что вы все еще здесь в три часа ночи, даже дети. Возможно, это был лучший матч здесь в моей жизни».

6 комментариев
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Император в очередной раз дал зрелище. Спасибо.
+5
-1
+4
😁😁😁
Красавчик, хотя мог и в 3 закончить))
+4
-2
+2
Баранка в решающем сете вишенка на торте👍💪‼️
+3
-1
+2
Ответ Леонид Вилькин
Где можно посмотреть РГ? А Джокович обьективен и не без иронии....
Вконтакте группы Прайм спорт теннис, atp/wta теннис, спорткаст теннис.
+2
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+2
Где можно посмотреть РГ? А Джокович обьективен и не без иронии....
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0
Да Новак любитель вечеринок, помню даже в ковид только бушевал, тоже устроил
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