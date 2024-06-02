Джокович после победы в самом позднем матче в истории РГ: «Кто сможет уснуть при таком адреналине? Если где-то идет вечеринка, я приду»

Новак Джокович высказался после самого позднего матча в истории «Ролан Гаррос».

В третьем круге он обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0. Встреча завершилась в 3:07 утра.

«Кто сможет уснуть при таком адреналине? Если где-то идет вечеринка, я приду, – пошутил Джокович в интервью на корте. – Хочу выразить уважение Лоренцо, это была отличная битва. Один из нас должен был проиграть. Мне немного повезло в начале четвертого сета, потому что до того момента он был сильнее. Я не мог найти решения... Он был непробиваем. Он все делал отлично и очень мало ошибался.

Вы, ребята, зарядили меня энергией при счете 2:2 в четвертом сете, и с того момента я стал другим игроком... Спасибо вам большое. Невероятно, что вы все еще здесь в три часа ночи, даже дети. Возможно, это был лучший матч здесь в моей жизни».