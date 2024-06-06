Соболенко после поражения от Мирры Андреевой: «Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка»
Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мирры Андреевой.
Белоруска уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 7:6(5), 4:6, 4:6.
– Сегодня мне физически было трудно. Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка. Я делала все возможное, чтобы с этим справиться.
– Вы думали сняться по ходу матча?
– Нет, я всегда сражаюсь до конца. Я должна продолжать пытаться и просто надеяться, что смогу найти выход и почувствую себя немного лучше.
Сегодня я сражалась и делала все, чтобы матч продолжался. Мирра – великолепный игрок.
Я начну тренироваться на траве как только смогу, а потом сыграю на турнире в Берлине.
Не надо ее жалеть (это ее выбор, терпеть и играть). Но можно хотя бы без насмешек и набросов? Вы люди или кто?