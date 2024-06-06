Соболенко после поражения от Мирры Андреевой: «Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мирры Андреевой.

Белоруска уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 7:6(5), 4:6, 4:6.

– Сегодня мне физически было трудно. Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка. Я делала все возможное, чтобы с этим справиться.

– Вы думали сняться по ходу матча?

– Нет, я всегда сражаюсь до конца. Я должна продолжать пытаться и просто надеяться, что смогу найти выход и почувствую себя немного лучше.

Сегодня я сражалась и делала все, чтобы матч продолжался. Мирра – великолепный игрок.

Я начну тренироваться на траве как только смогу, а потом сыграю на турнире в Берлине.

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14 комментариев
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Я вообще не понимаю этих едких комментов в сторону Арины. У вас живот что ли никогда такой резью не сводило, что свет в глазах меркнет? Ну видно же было, что реально плохо человеку. Я вообще думала она снимется, но видимо приступы рези волнообразные были и она терпела.
Не надо ее жалеть (это ее выбор, терпеть и играть). Но можно хотя бы без насмешек и набросов? Вы люди или кто?
+27
-6
+21
Здоровья Арине, хоть её силовой теннис мне не по душе...
+8
-4
+4
Ну печально. У нее как будто реально позывы были. Хотя странно, что несколько дней. С их возможностями какими-нибудь капельницами должны были поднять быстро.
+6
-3
+3
Ответ Ivan Stasuk
Здоровья Арине, хоть её силовой теннис мне не по душе...
Да именно давит мужской силой, а когда их нет, то техникой не смогла обыграть девочку)
+4
-1
+3
Ответ qdmn9rmcrv
Я вообще не понимаю этих едких комментов в сторону Арины. У вас живот что ли никогда такой резью не сводило, что свет в глазах меркнет? Ну видно же было, что реально плохо человеку. Я вообще думала она снимется, но видимо приступы рези волнообразные были и она терпела. Не надо ее жалеть (это ее выбор, терпеть и играть). Но можно хотя бы без насмешек и набросов? Вы люди или кто?
Хорошо если это было обычное расстройство желудка
+2
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+2
Арину жаль, но за Мирру я рад больше👍🤷‍♀️‼️
+5
-4
+1
Езжай к батьке!
0
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0
Ответ as009595@icloud.com
Да именно давит мужской силой, а когда их нет, то техникой не смогла обыграть девочку)
Ты матч смотрел?) ей передвигаться по корты было сложно, она пешком ходила из-за боли. Ерунду не пиши.
+1
-1
0
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