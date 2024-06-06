«Я почти обычный тинейджер». Мы поговорили с Миррой Андреевой сразу после выхода в 1/2 финала «РГ»

Поначалу не верила, что может выиграть.

Мирра Андреева после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» пришла общаться раньше, чем мы ее ждали – потому что они с Верой Звонаревой отказались от четвертьфинала в паре.

Разговор начался крайне трогательно.

– В последнем гейме вы спасали божью коровку на корте.

– Да, перед подачей Арины – кажется, было 30:15 в ее пользу – я увидела божью коровку на земле, на грунте. Подумала: так, ну ее нужно спасти.

Старалась на это не отвлекаться, но в то же время подумала: хмм, а может это знак! Пробовала концентрироваться на себе, чтобы не ждать ее ошибок, завершить матч самой, но, возможно, это и правда был небольшой знак, потому что я выиграла этот гейм, закончила матч. Очень приятный момент!

«Поначалу не особо верила, что получится». Как Мирра справилась и что ждет от полуфинала

– Насколько вы видели и понимали, что с Ариной происходит что-то не то, насколько реагировали, когда она сгибалась в паузах, звала врачей?

– Всегда тяжело играть, когда соперник не очень хорошо себя чувствует, берет медицинский перерыв. Трудно сохранять внимание, продолжать играть так же агрессивно, делать свое дело. Так что я пыталась внимания не обращать. Да, я видела с самого начала, что ее что-то беспокоит. Не знаю, что конкретно. Постаралась, чтобы это не отвлекало от игры, нужно было сконцентрироваться на себе.

– Вы удивлены, что все так получилось, что так быстро удалось выйти в полуфинал на «Большом шлеме» или считаете, что все как раз сейчас и должно было произойти?

– Я не ожидала, что буду в полуфинале. Позавчера, перед игрой с Грачевой, я размышляла: получается, если я обыграю ее, будет четвертьфинал, а там – если обыграю Соболенко – уже полуфинал. Подумала: вау, ну это мечта! И вот теперь я буду играть в полуфинале, так что мои мысли материализовались, получается.

– Вы обыграли вторую ракетку мира. Формально это сенсация, но раз у вас получилось, значит вы были к этому готовы. Как вы сами сейчас оцениваете свой потенциал?

– Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда проиграла первую партию на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий, выигрывать побольше очков.

Честно говоря, поначалу я не особо верила, что у меня получится. Она ведь такая опытная, у нее два выигранных «Шлема», играет так агрессивно. Так что сначала да, думала: посмотрим, конечно, но не уверена, что я смогу выиграть, надо просто попытаться, насладиться атмосферой.

Когда выиграла второй сет и повела в третьем, решила: окей, уже ближе, победа не так далеко. Но как только я об этом подумала, тут же проиграла свою подачу, проиграла гейм на чужой подаче и потеряла преимущество, стала уже проигрывать в счете. Тогда сказала себе: никогда больше не допускай такие мысли. Просто играй. Потому что когда ты играешь и ни о чем таком не думаешь, получается лучше всего.

Так что я просто постаралась отключить голову, все эти мысли – и продолжать играть.

– Вы уже обыгрывали Жасмин Паолини месяц назад на грунте в Мадриде. Что бы вы хотели взять из того матча в полуфинал «Ролан Гаррос»?

– Да, помню ту игру, была сложная победа. Поначалу она играла очень хорошо, мне потом удалось приблизиться к ее уровню.

– Перед четвертьфиналом фаворитом была Арина, в полуфинале расклад будет уже другим. Это отразится на ходе вашей игры?

– Не думаю, что отразится на моей игре. Конечно, я знала, что Арина – фаворит, что все ждут от нее победы и думают, что она победит. Немного легче играть, когда от тебя, наоборот, ничего не ждут. А если выигрываешь – вообще супер.

Перед Жасмин у меня есть небольшое преимущество, потому что я выиграла матч в Мадриде, но у меня уже была пара моментов, когда я так думала, и это не очень хорошо сказывалось на моей игре, на результате. Так что буду просто настраиваться как на обычный матч, а там посмотрим.

– Вам не пришлось представлять себя Варварой, трибуны и так болели за вас.

– Я не очень ожидала, что меня будут так поддерживать. Была приятно удивлена, когда начали кричать мое имя. Надеюсь, на полуфинале за меня тоже будут болеть.

«В три часа ночи все равно листала рилсы про теннис». Как живет и играет 17-летняя сенсация

– У вас есть объяснение, как вам удалось добиться такого прогресса, что теперь вы играете в полуфинале «Большого шлема»? Еще в прошлом сезоне вы проигрывали финал юниорского Australian Open.

– Мне было трудно в тот момент. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя: может, пара недель, чтобы привести мысли в порядок, вернуть голову на место. Тогда тренер сказал мне: возможно, когда ты будешь в топе, будешь выигрывать турниры «Большого шлема», ты даже не вспомнишь, кому именно (россиянке Алине Корнеевой – Спортс) и как проигрывала юниорский Australian Open.

Но на самом деле это не так, я помню и думаю, что буду помнить. И думаю, это даже хорошо, что такое тогда случилось, это сделало меня сильнее. Я поняла тогда, что в целом у меня будет еще много болезненных поражений в жизни.

– Что бы вы прямо сейчас, после этой победы, выделили как самое сильное свое качество в целом?

– Я всегда играю так, как хочу играть сама. Да, у нас с тренером есть план на матч, мы обсуждаем до начала, но потом я все забываю, ничего этого в моей голове по ходу игры нет. Думаю, моя сильная сторона в том, что я могу держаться своей манеры игры в любой ситуации.

– Вне корта вы вообще смотрите много тенниса или, наоборот, пытаетесь от этого отключиться?

– Я смотрю очень много тенниса. Например, даже когда мы с Викой [Азаренко] закончили играть в два часа ночи, я пришла в свою комнату в отеле к трем и все равно смотрела какие-то рилсы про теннис. Мне было интересно: кто выиграл, кто проиграл. Так что я всегда смотрю результаты, всегда открываю хайлайты некоторых игр. Думаю, не было ни дня с тех пор, когда я начала играть, чтобы я не смотрела никакого тенниса.

– Когда вы говорите, что играете, основываясь на своих чувствах в первую очередь, это скорее игра от розыгрыша к розыгрышу или от удара к удару? То есть хотя бы на розыгрыш у вас план есть или все зависит от того, как прилетит мяч под конкретный удар?

– Я бы сказала, что от удара к удару. Например, соперница играет форхенд по диагонали, у меня есть время оценить, где она находится, какого удара она, скорее всего, ждет. В зависимости от этого я решаю: так, что бы такого сделать? Стоит ли сыграть по линии или кроссом? Может, укороченный или глубокий удар с высоким отскоком?

Иногда даже плохо бывает, что у меня так много мыслей и разных решений в голове. Особенно когда я в последний момент меняю решение, все время какая-то хрень случается (улыбается). Так что иногда это злую шутку играет, я стараюсь действовать попроще. Правда, не всегда получается, потому что вариантов в голове слишком много.

– Как у вас строится работа с Кончитой [Мартинес], где вы в основном с ней тренируетесь?

– Я живу в Каннах, на юге Франции. Мы работаем вместе не так долго, пару месяцев всего, и большую часть этого времени были на турнирах. Она приезжала в Канны на пару недель, чтобы мы вместе потренировались, привыкли друг к другу.

Она хочет, чтобы я приезжала к ней в Испанию, но я всегда говорю: нет-нет-нет, это ты приезжай во Францию, я тебя очень жду. Хотя, возможно, однажды я все-таки и сама поеду к ней в Испанию, хотя мне все равно больше нравится, когда приезжает она.

– Возможно, это слишком сложный вопрос, но вы хотя бы в каком-то смысле можете назвать себя обычным 17-летним ребенком?

– Да я почти и есть нормальный тинейджер. Мне по-прежнему нужно учиться в школе, что мне вообще-то не нравится, Я смотрю много сериалов в свободное время, Нетфликс. Иногда слишком долго зависаю в инстаграме или занимаюсь еще какой-нибудь фигней, пока я дома. Смеюсь, болтаю, живу нормальной жизнью.

Что меня отличает – не знаю, правильно ли так будет сказать, – но это ощущение, что я уже довольно взрослая, ощущаю себя зрелым человеком. Знаю, что делать [в большинстве ситуаций]. Да, наверное, я более взрослая [по сравнению с другими 17-летними].

Мирра – гордость. Она игнорирует все лишнее: проблемы соперницы, давление и даже счет

23 факта о Мирре Андреевой – новой суперзвезде нашего спорта

Фото: Gettyimages /Darrian Traynor / Stringer, Tim Goode / Stringer, Robert Prange / Contributor