Котов о проблемах с лишним весом: «Они есть, и я об этом знаю. Тренер говорит, что мне еще надо сбросить килограммов пять»

56-я ракетка мира Павел Котов рассказал о своей команде.

На «Ролан Гаррос» россиянин впервые вышел в третий круг турнира «Большого шлема».

– Сейчас вас тренирует Михаил Бриль. В чем успели прибавить, сотрудничая с ним?

– С Михаилом мы работаем последние восемь месяцев, с октября прошлого года. Наверное, за это время я прежде всего прибавил в психологии, попадая на самые крупные турниры и получая от этого море удовольствия. Далеко по сеткам пока, как правило, не прохожу, но мне иногда удается проводить классные матчи, побеждая сильных соперников. И игра моя постепенно улучшается во всех компонентах.

– Доводилось читать, что у вас были проблемы с лишним весом.

– Они есть, и я об этом знаю. Миша говорит, что на данный момент мне еще надо сбросить килограммов пять. И я часами занимаюсь ОФП, благодаря чему прибавил в фитнесе.

По идее когда ты свеж, то на корте не ощущаешь каких-то сложностей, связанных с лишним весом. Они появляются, когда накапливается усталость и твои удары становятся слабее.

Могу точно сказать, что в позапрошлом и даже прошлом сезоне не смог бы выдержать до конца пятисетовый матч. А сейчас выиграл их уже два – здесь и в январе на Открытом чемпионате Австралии. Кстати, тогда я получил полезный опыт, поскольку ко второй игре не сумел полностью восстановиться. Теперь же это получилось.

– Кто входит в вашу команду кроме Бриля?

– В Париже со мной отец Миши, моя девушка, с которой я стал больше ездить в последнее время, и мама.

– Довольно редкое сочетание для теннисного профессионала…

– Девушка и мама выполняют ту часть работы, которую никто не видит. Занимаются организацией тренировок, восстановительных процедур. В этом году мама летает со мной не везде. До этого она была в Индиан-Уэллс и Майами. Хорошая команда для теннисного профессионала – важное слагаемое успеха. Поэтому всеми своими победами я обязан тренеру и близким людям, благодаря которым имею возможность играть в теннис, – сказал Котов в интервью газете «Коммерсантъ».