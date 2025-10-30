Вашеро после выхода в 1/4 финала в Париже: «Сейчас все срабатывает»

Валентин Вашеро поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Монегаск обыграл Кэмерона Норри со счетом 7:6(4), 6:4.

– 10 побед подряд на «Мастерсах». Я задам вопрос всех теннисных болельщиков – где вы были?

– До этого? (смеется) Тренировался, пытался, работал, делал все возможное. А сейчас все срабатывает. Просто окупается вся тяжелая работа, которую я проводил многие-многие-многие годы.

Я работал на протяжении пяти лет в колледже и четырех лет в туре. Это чистая работа. Я никогда не думал, что она окупится вот так, но я рад, что все так сложилось, – сказал Вашеро в интервью на корте.

Дальше он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Даниэлем Альтмайером.