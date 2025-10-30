Зверев о кортах на «Мастерсе» в Париже: «Я не хочу, чтобы казалось, будто жалуюсь каждую неделю, но покрытие здесь странное»

Александр Зверев высказался о кортах на «Мастерсе» в Париже.

Напомним, на турнире в Шанхае немец раскритиковал скорость покрытий в туре.

«Я не хочу, чтобы казалось, будто жалуюсь на это каждую неделю, но покрытие здесь странное. Оно очень медленное, и мяч совсем слабо отскакивает. Сложно выполнять качественные удары. Даже когда делаешь действительно хороший, все равно чувствуешь, что он не приносит особого результата. Если бьешь сильно с вращением, мяч летит низко. Если бьешь плоско и мощно, он теряет скорость.

Мне кажется, что сильные удары, которыми обычно владеют топ-игроки, здесь не столь эффективны, как на других покрытиях. Посмотрим, как будет развиваться турнир. Может быть, все сеяные будут побеждать, и все, что я сказал, окажется бессмысленным».

Сегодня Зверев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина в 1/8 финала в Париже.