Давидович-Фокина о русском языке: «Когда мама на меня злится, то ругается по-русски. Так что в основном я знаю ругательства»

Алехандро Давидович-Фокина рассказал, знает ли он русский язык.

– Считаешь ли ты, что твоя черта никогда не сдаваться и всегда идти вперед из русских корней? И вообще, какие черты характера у тебя от русской стороны семьи?

– Моя мама русская, и, конечно, я унаследовал от нее характер. Она настоящий борец, так что уверен, что это от нее. Я видел это каждый день дома до 17-18 лет, и, думаю, это стало частью меня. А на корте это просто выходит наружу.

– Есть ли у тебя какое-то русское слово или фраза, которые тебе особенно нравятся?

– Нет. С мамой я говорю по-испански, так что русский почти не практикую. Но когда она на меня злится, то ругается по-русски. Так что в основном я знаю ругательства. Но мы их тут, конечно, говорить не будем, – поделился испанец с BB Tennis.