Вашеро выиграл 10-й матч подряд на «Мастерсах»
Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.
В третьем круге монегаск победил 31-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 7:6(4), 6:4.
Для Вашеро это десятая победа подряд на турнирах серии «Мастерс» – ранее он выиграл турнир в Шанхае.
Также он выиграл десятый матч в сезоне у соперника из топ-50 (баланс – 10:5).
За выход в полуфинал он сыграет с победителем встречи между Феликсом Оже-Альяссимом и Даниэлем Альтмайером.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости