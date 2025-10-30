Вашеро выиграл 10-й матч подряд на «Мастерсах»

Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

В третьем круге монегаск победил 31-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 7:6(4), 6:4.

Для Вашеро это десятая победа подряд на турнирах серии «Мастерс» – ранее он выиграл турнир в Шанхае.

Также он выиграл десятый матч в сезоне у соперника из топ-50 (баланс – 10:5).

За выход в полуфинал он сыграет с победителем встречи между Феликсом Оже-Альяссимом и Даниэлем Альтмайером.