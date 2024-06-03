Андреева – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертьфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся россиянка Мирра Андреева и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Матч состоится 5 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:55 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

За Мирру Андрееву могут сказать цифры. Ей всего 17 лет, во взрослых соревнованиях она выступает второй год. Сезон 2022 года она завершила в начале пятой сотни рейтинга, прошлый на 46-й позиции. После Ролан Гаррос окажется в тридцатке сильнейших. В пользу Арины Соболенко цифр можно привести еще больше. Достаточно сказать, что она двукратная победительница Australian Open и обладатель 14 титулов на турнирах WTA. Коэффициенты букмекеров очевидны. Winline предлагает на победу Мирры коэффициент 4,37, успех Соболенко оценивается коэффициентом 1,22.

Личные встречи

Соперницы встречались всего два раза, оба матча проходили на грунтовом турнире в Мадриде, и оба легко выиграла Соболенко. Представляем результаты по сетам.

01.05.2024. Арина Соболенко 2 : 0 Мирра Андреева

01.05.2023. Арина Соболенко 2 : 0 Мирра Андреева

Ролан Гаррос: Мирра Андреева – Арина Соболенко прямая трансляция матча 05.06.2024

Мирра Андреева

Пока сложно сказать, какое будущее ждет Мирру Андрееву, но перспективы у россиянки отличные. Большую роль играет сотрудничество с Кончитой Мартинес. В силу возраста Мирре еще недостает сил и мощи, которая присуща Соболенко. Против соперниц из топ-10 приходится сложно, но с остальными Андреева может играть на равных и выигрывать.

Ариан Соболенко

Интересно, что Арина Соболенко в первом круге уже встречалась со старшей сестрой Мирры — Эрикой и выиграла с большим преимуществом в двух сетах. Другим ее соперницам на пути в четвертьфиналу повезло не больше. Пока вторая ракетка мира не испытывает проблем и мчит к своему седьмому подряд полуфиналу на Ролан Гаррос.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024