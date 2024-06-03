Ролан Гаррос: Мирра Андреева – Арина Соболенко прямая трансляция матча 05.06.2024

На мужском и женском турнирах Открытого чемпионата Франции в четвертьфиналах оказались все спортсмены из топ-20. Исключение только одно — Мирра Андреева. Юная россиянка в борьбе за выход в полуфинал поспорит со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится 5 июня и начнется не ранее 13:55 по московскому времени.

Соперницы проведут поединок на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Мирра Андреева накануне Ролан Гаррос занимала 38 позицию в рейтинге. После она поднимется выше. За последний год на всех турнирах Большого шлема за исключением US Open Мирра собрала коллекцию из выходов в четвертый круг. Наконец на Roland Garros впервые вышла в четвертьфинал. С 2005 года она стала самой юной теннисисткой прошедшей в эту стадию женской сетки. Сказывается успешное сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес, которая подтягивает свою подопечную не только в физическом, но и в ментальном плане. Впрочем, физики Мирре пока явно не хватает в борьбе против спортсменок самого высокого уровня. Андреева хорошо играет на задней линии и способна вытаскивать сложные мячи. У нее хороший бэкхенд, но вот подача и форхенд оставляют желать лучшего, так что стремиться есть к чему. На нынешнем турнире россиянка уверенно провела четыре поединка, а один сет проиграла только опытнейшей белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

Андреева – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Сейчас Арина Соболенко постарается отомстить за свою соотечественницу. Впрочем, в первую очередь, она думает не о мести, а о своей игре. Седьмой выход подряд в четвертьфинал Ролан Гаррос говорит сам за себя. В прошлом сезоне на турнире в Париже она достигла лучшего своего результата, выйдя в полуфинал. Но там неожиданно уступила чешке Каролине Муховой, которая находилась тогда в потрясающей форме. Сейчас у Арины вновь отличные шансы выйти в полуфинал, а вот дальше, вполне вероятно, играть придется с Еленой Рыбакиной. Из плюсов последнего сезона Соболенко еще более стала психологически уверенной в себе. Раньше случались срывы и, как следствие, поражения. Ее мощная подача и форхенд, который по силе не уступает тому, что показывает Янник Синнер, тоже никуда не делись. Силовой теннис ее основное преимущество перед соперницами. В четырех предыдущих матчах на турнире никто из оппоненток не доставил проблем, все поединки Арина выиграла в двух сетах. Лишь Паула Бадоса смогла взять шесть геймов.

Мирра и Арина встречаются два года подряд на одном и том же грунтовом турнире в Мадриде. Оба раза выиграла Соболенко в двух сетах. Букмекеры и сейчас отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Андреевой коэффициент 4,37, успех Соболенко оценивается коэффициентом 1,26.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024