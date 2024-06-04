Джокович о травме колена: «Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче»
Новак Джокович написал пост о травме колена.
Серб снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга.
«Мне очень грустно об этом сообщать, но я вынужден покинуть «Ролан Гаррос». Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче. К сожалению, после тщательного обследования и консультаций мне и моей команде пришлось принять такое трудное решение.
Желаю удачи оставшимся в сетке игрокам и искренне благодарю невероятных болельщиков за вашу любовь и постоянную поддержку.
До скорой встречи», – написал Джокович.
Напомним, МРТ выявила у Джоковича разрыв медиального мениска правого колена.
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?
будем надеяться что еще увидим в этом году его великолепную игру на самом высоком уровне
Будь здоров (желательно к Уиму).
Но если травма вообще не позволит выиграть Уим, то и не надо туда ехать.
Пусть выздоравливает - еще могёт сражаться
Но на итоговый надо отобраться, а то пока подвис.
Какое опустошение💔
Как вчера БОРОЛСЯ
ЛУЧШИЙ
ЛЕГЕНДА