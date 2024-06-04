Джокович о травме колена: «Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче»

Новак Джокович написал пост о травме колена.

Серб снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга.

«Мне очень грустно об этом сообщать, но я вынужден покинуть «Ролан Гаррос». Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче. К сожалению, после тщательного обследования и консультаций мне и моей команде пришлось принять такое трудное решение.

Желаю удачи оставшимся в сетке игрокам и искренне благодарю невероятных болельщиков за вашу любовь и постоянную поддержку.

До скорой встречи», – написал Джокович.

Напомним, МРТ выявила у Джоковича разрыв медиального мениска правого колена.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?