Джокович о травме колена: «Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович написал пост о травме колена.

Серб снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга.

«Мне очень грустно об этом сообщать, но я вынужден покинуть «Ролан Гаррос». Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче. К сожалению, после тщательного обследования и консультаций мне и моей команде пришлось принять такое трудное решение.

Желаю удачи оставшимся в сетке игрокам и искренне благодарю невероятных болельщиков за вашу любовь и постоянную поддержку.

До скорой встречи», – написал Джокович.

Напомним, МРТ выявила у Джоковича разрыв медиального мениска правого колена.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?

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18 комментариев
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Великий чемпион! Поправляйся скорее.
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Легенда
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Жаль. Уровень турнира просел.
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Ещё увидимся🤞‼️
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Лучший спортсмен в истории спорта
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скорейшего выздоровления Легендарному Чемпиону!
будем надеяться что еще увидим в этом году его великолепную игру на самом высоком уровне
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Очень жаль, что из-за травмы Ноле пришлось сняться с РГ. Успешного лечения и реабилитации Императору.
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Мы видели.
Будь здоров (желательно к Уиму).

Но если травма вообще не позволит выиграть Уим, то и не надо туда ехать.
Пусть выздоравливает - еще могёт сражаться
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Ответ j4romir
Мы видели. Будь здоров (желательно к Уиму). Но если травма вообще не позволит выиграть Уим, то и не надо туда ехать. Пусть выздоравливает - еще могёт сражаться
ЗЫ.
Но на итоговый надо отобраться, а то пока подвис.
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Похоже постарел! Тотального доминирования скорее всего не увидим...
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Скорейшего выздоровления Новаку.
Какое опустошение💔
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Выздоравливай Чемп!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ.
Как вчера БОРОЛСЯ
ЛУЧШИЙ
ЛЕГЕНДА
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Большой теннисный театр остаётся на время без солиста. Молодым корифеям из кордебалета придется попыхтеть, чтобы как-то заполнить образовавшийся вакуум и не сорвать постановку.
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