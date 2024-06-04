Де Минаур о мальчике Поле, который активно болеет за него на РГ: «Даже на таком большом корте я слышал его после каждого розыгрыша»

Алекс де Минаур рассказал о мальчике, который активно болеет за него в Париже.

Его зовут Поль, и он поддерживал де Минаура в матче против Ян-Леннарда Штруффа. Австралиец пригласил его на четвертый круг против Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

– Вы пригласили мальчика, который поддерживал вас на прошлом матче. Как вам это удалось и позовете ли вы его в следующем круге?

– 100%. Он сотворил чудо (улыбается). Возможно, я должен ездить вместе с ним в туре (улыбается).

Мы нашли его благодаря прекрасному миру соцсетей и пригласили на матч. Он пришел с компанией: с друзьями и тренером.

Было здорово видеть его на трибуне. Даже на таком большом корте я слышал его после каждого розыгрыша. У него узнаваемый голос, и это здорово. Он будет с нами. Думаю, мы пообщаемся завтра, когда у меня будет день тренировок, и, конечно, он придет на следующий матч, – сказал де Минаур на пресс-конференции.

После победы де Минаура они вместе дали небольшое интервью.

Де Минаур поблагодарил болельщика, а Поль сказал: «Я постараюсь приходить каждый день, пока ты не победишь. Мы надеемся, что ты победишь. Честное слово, было здорово. И теперь я надеюсь, что ты победишь. Это было невероятно. Большое тебе спасибо».