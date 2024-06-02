Де Минаур о том, что после победы обнял мальчика на трибуне: «Он провел 10 часов на жутком холоде и подбадривал меня от первого до последнего очка»
Алекс де Минаур благодарен мальчику, который активно поддерживал его в субботу.
Австралиец обыграл в третьем круге «Ролан Гаррос» Ян-Леннарда Штруффа – 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.
– В конце вы были очень заряжены, конечно, эта победа много для вас значила. Вы подбежали к какому-то мальчику и что-то ему подарили. Кто это был?
– Этот мальчик был на трибуне от первого до последнего очка, несмотря на пятичасовую задержку из-за дождя.
Этот парень при каждой смене сторон, при каждом выигранном очке громко меня поддерживал.
Я смотрел на него и думал, что, если бы я был болельщиком, я бы, наверное, ушел домой, потому что было ужасно холодно.
Не знаю как, но он вдохнул в меня жизнь. Каждую смену концов я смотрел на него, встречался с ним взглядом. Я просто обнял его. Я такой: «Приятель...» Это было такое облегчение. Просто потрясающе. Я благодарен этому парню (улыбается).
Он провел на корте 10 часов на жутком холоде и подбадривал меня, и я обрадовался, что смог победить вместе с ним.
– Что вы ему подарили?
– Полотенце. Я бы отдал ему все в моей сумке (улыбается). Я просто растерялся из-за эмоций, но он заслужил все: ракетки, кроссовки, что хотел.
После пресс-конференции де Минаур выложил кадр трансляции с этим мальчиком: «Я должен найти эту легенду!!! Ты нужен мне в следующем круге. Напиши мне». Спустя еще 16 часов австралиец написал, что нашел болельщика.
Спасибо мальчику, настоящий болельщик.
Спасибо Де Минауру, настоящий спортсмен.
Надеюсь, эта история будет иметь продолжение.