Де Минаур о том, что после победы обнял мальчика на трибуне: «Он провел 10 часов на жутком холоде и подбадривал меня от первого до последнего очка»

Алекс де Минаур благодарен мальчику, который активно поддерживал его в субботу.

Австралиец обыграл в третьем круге «Ролан Гаррос» Ян-Леннарда Штруффа – 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.

– В конце вы были очень заряжены, конечно, эта победа много для вас значила. Вы подбежали к какому-то мальчику и что-то ему подарили. Кто это был?

– Этот мальчик был на трибуне от первого до последнего очка, несмотря на пятичасовую задержку из-за дождя.

Этот парень при каждой смене сторон, при каждом выигранном очке громко меня поддерживал.

Я смотрел на него и думал, что, если бы я был болельщиком, я бы, наверное, ушел домой, потому что было ужасно холодно.

Не знаю как, но он вдохнул в меня жизнь. Каждую смену концов я смотрел на него, встречался с ним взглядом. Я просто обнял его. Я такой: «Приятель...» Это было такое облегчение. Просто потрясающе. Я благодарен этому парню (улыбается).

Он провел на корте 10 часов на жутком холоде и подбадривал меня, и я обрадовался, что смог победить вместе с ним.

– Что вы ему подарили?

– Полотенце. Я бы отдал ему все в моей сумке (улыбается). Я просто растерялся из-за эмоций, но он заслужил все: ракетки, кроссовки, что хотел.

После пресс-конференции де Минаур выложил кадр трансляции с этим мальчиком: «Я должен найти эту легенду!!! Ты нужен мне в следующем круге. Напиши мне». Спустя еще 16 часов австралиец написал, что нашел болельщика.