Де Минаур впервые с 2020-го вышел в четвертьфинал ТБШ
11-я ракетка мира Алекс де Минаур на «Ролан Гаррос» обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3) и вышел в четвертьфинал.
Австралиец впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Париже. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на US Open-2020.
Для де Минаура это 18-я в карьере победа над игроком топ-10 (при 44 поражениях). В этом сезоне его баланс против десятки стал 5:5.
Теперь австралийский №1 сыграет с Александром Зверевым или Хольгером Руне.
После поражения Даниила Медведева в 1/8 финала Де Минауру в основных сетках соревнований в мужском одиночном разряде ни осталось ни одного россиянина. До этого хотя бы один представитель России доходил до 1/4 финала. Последний раз подобное случалось на АО 2020, когда Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли в 1/8 финала Стэну Вавринке и Александру Звереву соответственно. С тех пор было сыграно 14 турнира "Большого шлема", на которых хотя бы один представитель России проходил в 1/4 финала. (Уимблдон 2022 не считается, так как там россияне не были допущены)
1) US Open 2020 - Медведев 1/2 финала
2) РГ 2020 - Рублев 1/4 финала
3) АО 2021 - Медведев финал
4) РГ 2021 - Медведев 1/4 финала
5) Уим 2021 - Хачанов 1/4 финала
6) US Open 2021 - Медведев победа
7) АО 2022 - Медведев финал
8) РГ 2022 - Рублев 1/4 финала
9) US Open 2022 - Хачанов 1/2 финала
10) АО 2023 - Хачанов 1/2 финала
11) РГ 2023 - Хачанов 1/4 финала
12) Уим 2023 - Медведев 1/2 финала
13) US Open 2023 - Медведев финал
14) АО 2024 - Медведев финал