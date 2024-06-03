Де Минаур впервые с 2020-го вышел в четвертьфинал ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

11-я ракетка мира Алекс де Минаур на «Ролан Гаррос» обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3) и вышел в четвертьфинал.

Австралиец впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Париже. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на US Open-2020.

Для де Минаура это 18-я в карьере победа над игроком топ-10 (при 44 поражениях). В этом сезоне его баланс против десятки стал 5:5.

Теперь австралийский №1 сыграет с Александром Зверевым или Хольгером Руне.

20 комментариев
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Ответ Anton Trofimov
Де Минор тактически переиграл. Плюс подавал очень круто сегодня, и попадал много. Редко увидишь Медведева таким беспомощным.
Да, де минор подавал сегодня очень круто. 54 процент первой подачи в матче, в 3 сете был 38 даже. Просто настоящий падаван))
+10
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+10
Де Минор тактически переиграл. Плюс подавал очень круто сегодня, и попадал много. Редко увидишь Медведева таким беспомощным.
+10
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+9
Ответ Tun
Просто напомню, что это грунт, а это Даня
Условным Хуркачу, Фрицу никто таких скидок не делает, а Медведеву почему-то делаете. А потом будет: "Ну это же трава, и это Медведев". Не маловато ли одного покрытия, где он может и хочет играть для топа?
+5
-1
+4
Медведев примерно как Мутэ вчера сыграл
+5
-2
+3
"Впервые с АО 2020 года в 1/4 финала на Большом Шлеме у мужчин не будет ни одного представителя России."
После поражения Даниила Медведева в 1/8 финала Де Минауру в основных сетках соревнований в мужском одиночном разряде ни осталось ни одного россиянина. До этого хотя бы один представитель России доходил до 1/4 финала. Последний раз подобное случалось на АО 2020, когда Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли в 1/8 финала Стэну Вавринке и Александру Звереву соответственно. С тех пор было сыграно 14 турнира "Большого шлема", на которых хотя бы один представитель России проходил в 1/4 финала. (Уимблдон 2022 не считается, так как там россияне не были допущены)
1) US Open 2020 - Медведев 1/2 финала
2) РГ 2020 - Рублев 1/4 финала
3) АО 2021 - Медведев финал
4) РГ 2021 - Медведев 1/4 финала
5) Уим 2021 - Хачанов 1/4 финала
6) US Open 2021 - Медведев победа
7) АО 2022 - Медведев финал
8) РГ 2022 - Рублев 1/4 финала
9) US Open 2022 - Хачанов 1/2 финала
10) АО 2023 - Хачанов 1/2 финала
11) РГ 2023 - Хачанов 1/4 финала
12) Уим 2023 - Медведев 1/2 финала
13) US Open 2023 - Медведев финал
14) АО 2024 - Медведев финал
+3
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+3
Ну Медведев чокер. Рукалицо просто
+4
-3
+1
Ответ Anton Trofimov
Де Минор тактически переиграл. Плюс подавал очень круто сегодня, и попадал много. Редко увидишь Медведева таким беспомощным.
функционально перебегал скорее
+1
0
+1
Смотришь как себя ведут на корте Рублев и Медведев, закрадывается мысль, что обоих, исключительно на короткое время, выпустили из палаты№6, но, к сожалению, не совсем долеченных.
+2
-2
0
Ответ Бекзат Саматович
Оттуда сбежали Шаповалов с Бубликом.
С соседних кроватей
0
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Ответ Николаевич знает
Смотришь как себя ведут на корте Рублев и Медведев, закрадывается мысль, что обоих, исключительно на короткое время, выпустили из палаты№6, но, к сожалению, не совсем долеченных.
Оттуда сбежали Шаповалов с Бубликом.
0
0
0
Ответ Дмитрий Воронцов
Условным Хуркачу, Фрицу никто таких скидок не делает, а Медведеву почему-то делаете. А потом будет: "Ну это же трава, и это Медведев". Не маловато ли одного покрытия, где он может и хочет играть для топа?
Ну, на траве Медведев всё-таки лучше играет, чем на грунте.
0
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0
Ответ Anton Trofimov
Де Минор тактически переиграл. Плюс подавал очень круто сегодня, и попадал много. Редко увидишь Медведева таким беспомощным.
Медведев САМ отдал практически все свои подачи. Без этого, он бы, по крайней мере бы проиграл не в четырех сетах точно.
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Сдулся Медведев первый сет хорошо взял, а потом пошло поехало, мозоли помешали?
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Молодец Алекс 👍. Хорошо сыграл.
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может я и ошибаюсь, но по-моему не только Алекс сыграл на своем хорошем уровне но и Даня провел очень слабенький матч для 5-й ракетки рейтинга АТР
+1
-1
0
Так еще бы не обыграл. Дело Де Минора было перекидывать через сетку. а Медведев сам придумывал, как проиграть очки
+2
-2
0
молодца де Минор, Медведев трепался , что вполне может РГ взять, да язык против него всегда работает!!!!!!
+7
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