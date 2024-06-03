Де Минаур впервые с 2020-го вышел в четвертьфинал ТБШ

11-я ракетка мира Алекс де Минаур на « » обыграл (4:6, 6:2, 6:1, 6:3) и вышел в четвертьфинал.

Австралиец впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Париже. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на US Open-2020.

Для де Минаура это 18-я в карьере победа над игроком топ-10 (при 44 поражениях). В этом сезоне его баланс против десятки стал 5:5.

Теперь австралийский №1 сыграет с Александром Зверевым или Хольгером Руне.