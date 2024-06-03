Медведев о поражении в 1/8 финала РГ: «Де Минаур играл невероятно, он подавал так, как мало кто в мире может вообще подавать на грунте»

Даниил Медведев высказался о поражении от Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос».

Он уступил 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 и не смог выйти в четвертьфинал.

– Алекс играл невероятно, он подавал так, как мало кто в мире может вообще подавать на грунте. С такой игрой он может быть в топ-5, в топ-3. Посмотрим, сможет ли он дальше его показывать.

– Кто теперь выиграет турнир, как вы думаете?

– Пока у Новака есть проблемы с ногой, я бы выделил Янника или Карлоса.

– У вас все еще есть проблемы с плечом? Подача не такая мощная, как пару лет назад.

– На мой взгляд, я подавал на турнире хорошо. Просто это грунт, здесь подача так хорошо не работает. Надеюсь, смогу подавать так же на траве и на харде. В теннисе у тебя всегда что-то болит, но может что-то проходить на следующий день, а может оставаться. Когда мне пришлось сделать паузу, боль только нарастала. Сейчас все в порядке, я доволен своей подачей.

– В чем именно была проблема с ногой?

– Просто мозоль, ничего серьезного. Но я почувствовал, что он может вскрыться, поэтому позвал физио, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.