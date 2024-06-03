Ролан Гаррос: Григор Димитров – Янник Синнер прямая трансляция матча 04.06.2024
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся представители первой десятки мирового рейтинга. Григор Димитров из Болгарии будет играть с итальянцем Янником Скиннером. Матч состоится 4 июня и начнется не ранее 14:45 по московскому времени.
Теннисисты встретятся на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Победа в предстоящем матче поможет Григору Димитрову собрать коллекцию из полуфиналов на всех турнирах Большого шлема. Ранее на Ролан Гаррос болгарин никогда не играл даже в четвертьфинале, но в этот раз показывает теннис очень высокого уровня. Димитров всегда выступал без провалов, но складывается впечатление, что сейчас он переживает вторую молодость. В топ-10 мирового рейтинга сейчас только два теннисиста, которым за 30 лет: Новак Джокович и Григор Димитров. При этом в прошлый раз болгарин входил в десятку сильнейших аж в 2018 году. В первой половине сезона теннисист успел дважды выйти в финалы мастерсов, а всего в карьере у него таких достижений лишь три. В первых двух поединках для победы Димитров потратил по три сета, а один из них взял под ноль в матче против Фабиана Марожана. Сложной получилась встреча с бельгийцем Зизу Бергсом, которая растянулась на двое суток и несколько раз прерывалась из-за дождя. Григор выиграл в четырех сетах. В предыдущей игре в трех сетах с двумя тай-брейками он выиграл у поляка Хуберта Хуркача.
Димитров – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Янник Синнер вышел в четвертьфинал Roland Garros во второй раз в карьере. Первый такой случай произошел в 2020 году. Причем на грунте Синнер выступает гораздо хуже, чем на других покрытиях. Достаточно сказать, что на его счету 14 титулов в различных турнирах и только один раз он выиграл на грунте в 2022 году в Умаге на АТР 250. В этом сезоне у итальянца уже есть победы в Роттердаме и на мастерсе в Майами. В то же время на грунтовых мастерсах Янник еще никогда не играл в финалах. Был риск пропустить Ролан Гаррос из-за травмы, но пока все в порядке. Первые три поединка Янник провел как под копирку и все выиграл в трех сетах, в том числе у россиянина Павла Котова. Самое серьезное испытание ждало его в четвертом круге, когда играть пришлось против хозяина корта Корентена Муте, которого неистово поддерживала публика. К тому же Муте теннисист очень нестандартный, и дело не в том, что он левша, а в возможности каждый раз варьировать атаку. Первый сет Синнер проиграл, но во втором собрался, а затем довел дело до победы.
Ранее Димитров и Синнер встречались четыре раза. Три победы на счету итальянца, но в одном единственном поединке на грунте выиграл болгарин. Букмекеры отдают преимущество Синнеру. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,20, выигрыш Димитрова оценивается коэффициентом 4,54.