Ролан Гаррос: Григор Димитров – Янник Синнер прямая трансляция матча 04.06.2024

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся представители первой десятки мирового рейтинга. Григор Димитров из Болгарии будет играть с итальянцем Янником Скиннером. Матч состоится 4 июня и начнется не ранее 14:45 по московскому времени.

Теннисисты встретятся на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Победа в предстоящем матче поможет Григору Димитрову собрать коллекцию из полуфиналов на всех турнирах Большого шлема. Ранее на Ролан Гаррос болгарин никогда не играл даже в четвертьфинале, но в этот раз показывает теннис очень высокого уровня. Димитров всегда выступал без провалов, но складывается впечатление, что сейчас он переживает вторую молодость. В топ-10 мирового рейтинга сейчас только два теннисиста, которым за 30 лет: Новак Джокович и Григор Димитров. При этом в прошлый раз болгарин входил в десятку сильнейших аж в 2018 году. В первой половине сезона теннисист успел дважды выйти в финалы мастерсов, а всего в карьере у него таких достижений лишь три. В первых двух поединках для победы Димитров потратил по три сета, а один из них взял под ноль в матче против Фабиана Марожана. Сложной получилась встреча с бельгийцем Зизу Бергсом, которая растянулась на двое суток и несколько раз прерывалась из-за дождя. Григор выиграл в четырех сетах. В предыдущей игре в трех сетах с двумя тай-брейками он выиграл у поляка Хуберта Хуркача.

Димитров – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Янник Синнер вышел в четвертьфинал Roland Garros во второй раз в карьере. Первый такой случай произошел в 2020 году. Причем на грунте Синнер выступает гораздо хуже, чем на других покрытиях. Достаточно сказать, что на его счету 14 титулов в различных турнирах и только один раз он выиграл на грунте в 2022 году в Умаге на АТР 250. В этом сезоне у итальянца уже есть победы в Роттердаме и на мастерсе в Майами. В то же время на грунтовых мастерсах Янник еще никогда не играл в финалах. Был риск пропустить Ролан Гаррос из-за травмы, но пока все в порядке. Первые три поединка Янник провел как под копирку и все выиграл в трех сетах, в том числе у россиянина Павла Котова. Самое серьезное испытание ждало его в четвертом круге, когда играть пришлось против хозяина корта Корентена Муте, которого неистово поддерживала публика. К тому же Муте теннисист очень нестандартный, и дело не в том, что он левша, а в возможности каждый раз варьировать атаку. Первый сет Синнер проиграл, но во втором собрался, а затем довел дело до победы.

Ранее Димитров и Синнер встречались четыре раза. Три победы на счету итальянца, но в одном единственном поединке на грунте выиграл болгарин. Букмекеры отдают преимущество Синнеру. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,20, выигрыш Димитрова оценивается коэффициентом 4,54.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024