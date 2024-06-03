Димитров – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вторая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 4 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 14,45 по московскому времени.

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Прогноз

Если судить о физических кондициях обоих теннисистов, то Григор Димитров провел полноценный грунтовый сезон, дважды играл в финале, да и в целом впервые с 2018 года вошел в десятку сильнейших теннисистов. Янник Синнер, напротив, с одного из мастерсов вынужден был сняться, а решение об участии в Ролан Гаррос принимал за несколько дней до его начала. Но букмекеры на стороне итальянца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,20, выигрыш Димитрова оценивается коэффициентом 4,54.

Личные встречи

Теннисисты играли друг с другом четыре раза, в трех случаях выиграл Синнер, но в самом первом и единственном поединке на грунте в 2020 году сильнее был Григор Димитров. Перед вами три последних результата по сетам.

31.03.2024. Янник Синнер 2 : 0 Григор Димитров

02.10.2023. Янник Синнер 2 : 1 Григор Димитров

26.03.2023. Янник Синнер 2 : 0 Григор Димитров

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Григор Димитров

Болгарин обладает хорошим арсеналом и возможностями. В туре славится его резаный удар слева. Он не раз помогал ему выигрывать очки, хотя на грунте он не так опасен из-за высокого отскока мяча. Тем не менее на данный момент Григор проводит чуть ли не лучший отрезок в карьере на грунтовых турнирах. Без борьбы в предстоящем матче не обойдется точно. В четвертом круге Димитров очень уверенно выиграл у сильного поляка Хуберта Хуркача.

Янник Синнер

Пока сложно оценить физические кондиции Синнера, поскольку соперники по сетке ему попадались не самые сложные. Все три первых поединка итальянец выиграл в трех сетах и много времени на борьбу не потратил. Лишь хозяину корта Корентену Муте в четвертом круге удалось забрать у Янника один сет, но не более. Пока Синнер явно играет не на сто процентов своих возможностей, но сейчас придется включаться.

Расписание Ролан Гаррос 2024

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