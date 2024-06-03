Андреева после выхода в 1/4 РГ: «Когда против меня жестко болеют, я использую это, чтобы взбодриться. Я представляла, что трибуны кричат мое имя»

Теги Ролан Гаррос WTA Варвара Грачева Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге она обыграла Варвару Грачеву 7:5, 6:2.

«Всегда тяжело играть с подругой, которую ты хорошо знаешь. Я знала, что будет тяжело не только по игре, но и психологически. Я готовилась ко всему.

Было тяжело играть против французских болельщиков. (Трибуны аплодируют). Но я очень рада, что мне удалось это преодолеть. Спасибо за поддержку – не ото всех, но от некоторых (смеется).

За спокойствие мне нужно благодарить тренера – последние несколько месяцев мы над этим работали. Я очень рада, что это приносит результаты.

Конечно, я знала, что будет тяжело, но я умею использовать поддержку в адрес соперницы для себя. Когда против меня жестко болеют, я использую это, чтобы взбодриться. Когда они кричали «Варвара! Варвара!», я представляла, что они кричат мое имя – это помогало.

(Трибуны скандируют «Мирра! Мирра!»).

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5 комментариев
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Круто! В следующем матче, видимо, можно рассчитывать на большую поддержку.
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Интервью прикольное получилось. Не скучное, а очень веселое
+10
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+9
В матче с Арыной трибуны будут за тебя, подготовься и к этому
+7
-1
+6
редакторы, смените, плз, фото у грачевой в профиле. ну нельзя так) симпатичная же девчонка, за что вы ее так???
https://static.flashscore.com/res/image/data/jFcraW5R-MkYqIS87.png не благодарите
+3
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трибуны жестко поддерживают француженку Грачеву
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