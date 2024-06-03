Андреева после выхода в 1/4 РГ: «Когда против меня жестко болеют, я использую это, чтобы взбодриться. Я представляла, что трибуны кричат мое имя»
Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В четвертом круге она обыграла Варвару Грачеву 7:5, 6:2.
«Всегда тяжело играть с подругой, которую ты хорошо знаешь. Я знала, что будет тяжело не только по игре, но и психологически. Я готовилась ко всему.
Было тяжело играть против французских болельщиков. (Трибуны аплодируют). Но я очень рада, что мне удалось это преодолеть. Спасибо за поддержку – не ото всех, но от некоторых (смеется).
За спокойствие мне нужно благодарить тренера – последние несколько месяцев мы над этим работали. Я очень рада, что это приносит результаты.
Конечно, я знала, что будет тяжело, но я умею использовать поддержку в адрес соперницы для себя. Когда против меня жестко болеют, я использую это, чтобы взбодриться. Когда они кричали «Варвара! Варвара!», я представляла, что они кричат мое имя – это помогало.
(Трибуны скандируют «Мирра! Мирра!»).
https://static.flashscore.com/res/image/data/jFcraW5R-MkYqIS87.png не благодарите