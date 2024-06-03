Медведев о мозолях во время грунтового сезона: «Это нормально: грунт попадает в кроссовки, в носок. Поэтому нога все время трется»

Даниил Медведев рассказал о проблемах с мозолями в матче с Алексом де Минауром.

Он уступил австралийцу в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

– Почему после первого сета настолько изменилась игра, больше тут силы де Минаура или того, что ваша игра просела?

– Мое ощущение: он играл очень круто. Мог ли я играть лучше? Отдельные удары – да, но в целом его уровень был выше моего, и это началось с 2:1 в первом сете. Как только я брейканул, потом выиграл, кажется, только одно очко на его подаче, а на моей постоянно были страшные геймы. Я боролся, старался до конца, но в какой-то момент и физически, в плане внимания, просто по игре он постепенно находил решение на каждый мой удар, на каждый мой ответ. А я не находил, хоть и старался. Поэтому ощущение простое: он играл лучше, а я не смог поднять свой уровень.

– Насколько могли повлиять, помешать мозоли, проблемы с подачей, изменившиеся условия, солнце?

– Нога – совсем нет. Мозоль начала чуть болеть, это значит, что она могла бы открыться, и вот тогда бы уже было плохо. Так что мозоль совершенно не помешала.

Подачей я доволен: хорошо отработал ее до, по ощущениям – надо будет посмотреть статистику – я хорошо подавал, хорошо принимал. Если бы подавал так же на харде, ему было бы тяжелее, матч бы сложился по-другому.

Условия были другие, больше важна крыша, сегодня ее не было. Она меняет отскок, темп игры – может, ему это подошло больше. Но сумасшедшей разницы не было. Мое ощущение: я не играл плохо. Но когда в какой-то момент перестаешь находить решения, а у соперника есть ответ на все, стараешься искать что-то еще, может даже то, что тебе не подходит. В один момент возвращаешься к старому – думаешь, продолжу делать то же самое, вдруг он устанет. В итоге ничего из этого не сработало.

– Было впечатление, что у вас раньше не возникало таких проблем с мозолями. Сказываются особенности движения на грунте?

– Тяжело сказать. У меня правда это бывает редко, но в последнее время – чуть чаще. А почему – никогда не известно. Носки, кроссовки, стельки. Кроссовки и стельки у меня те же самые, носки все время меняются.

На грунте у меня действительно чуть больше мозолей, но это нормально: грунт попадает в кроссовки, в носок, в стиральную машину (смеется). Поэтому трется нога все время. Но опять же сегодня у меня не было никакой страшной мозоли, просто почувствовал риск, что она может открыться, поэтому заклеил.

В принципе у меня с этим нормально, но вот не повезло на двух «Шлемах»: в Австралии такое было – не помешало, да и сейчас не помешало. Надеюсь, на «Уимблдоне» не будет, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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