Медведев о вылете в четвертом круге «Ролан Гаррос»: «На грунте отношу себя к топ-10 или может к топ-15»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Даниил Медведев оценил уровень своей игры на грунте.

Он уступил Алексу де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

– Я на грунте себя отношу к топ-10 или может к топ-15. Сегодня играл против 11-го в мире, он был девятым-десятым – это уже маленькие расстояния. Причем Алекс ведь обыгрывал всех [топов]. Не знаю, обыгрывал ли Алькараса когда-нибудь, но в Барселоне точно было 6:3, 5:3, матчбол, легкий мяч с лета – что-то такое было. Синнера наверняка хотя бы раз тоже обыгрывал. То есть он умеет хорошо играть.

Если бы с тем же уровнем я противостоял ему на траве или на харде, может и нашел бы какие-то решения. Но на грунте у меня их меньше. Если на грунте Янник, Карлос, Новак проведут свой лучший матч, я их вряд ли обыграю, а на харде – другой вопрос. Вот на харде и буду стараться, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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15 комментариев
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Ну, как-то так примерно и есть)) В этом году сыграл на грунте 4 турнира. 1 четвертьфинал, 3 - 1/8. Между 8 и 16 местом, получается))
+9
0
+9
Адекватно оценивает себя
+6
0
+6
Трезвая оценка )
+5
0
+5
Ответ gerr_max
Думаю, ему и не стоит выступать на Олимпиаде. Всё равно здесь ему ничего не светит.
Рим он как-то взял. Так что в лотерею можно сыграть
+3
0
+3
В одном Даня прав, то что он и сам не в звенящей форме, по этому и проиграл, Алекс в следующем круге всё равно отлетит, он тоже далеко не грунтовый специалист)))
+2
0
+2
Ответ Антон Тимофеев
Ну, как-то так примерно и есть)) В этом году сыграл на грунте 4 турнира. 1 четвертьфинал, 3 - 1/8. Между 8 и 16 местом, получается))
Думаю, ему и не стоит выступать на Олимпиаде.

Всё равно здесь ему ничего не светит.
+1
0
+1
Дело в том, что Минор тоже не грунтовик ни разу.
+1
-1
0
Ну плюс минус так и есть. Но только минор то такой же не профильный грунтовик от слова совсем.
+1
-1
0
Очень оптимистично
0
0
0
Почему когда я пишу, что Дуняша игрок одного покрытия, приходят обиженные флажки.
Когда он сам это говорит, флажков нету
0
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Ответ Guillermo
Рим он как-то взял. Так что в лотерею можно сыграть
Там дальше американские мастерсы и юс
0
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Ответ Eugenie Nation
Почему когда я пишу, что Дуняша игрок одного покрытия, приходят обиженные флажки. Когда он сам это говорит, флажков нету
Интересно, а что он думает о траве? Как там играть?
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Ответ Листок яблони
Интересно, а что он думает о траве? Как там играть?
Открой ветку прошлогоднего уима. Тогда его без шансов деклассировал Карлос. А еще раньше должен был прости господи Юбенкс. Этим все сказано
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Ответ Eugenie Nation
Открой ветку прошлогоднего уима. Тогда его без шансов деклассировал Карлос. А еще раньше должен был прости господи Юбенкс. Этим все сказано
Почему-то полагаю, что все же на траве ощущения лучше, чем на песке.
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