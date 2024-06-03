Медведев о вылете в четвертом круге «Ролан Гаррос»: «На грунте отношу себя к топ-10 или может к топ-15»

Даниил Медведев оценил уровень своей игры на грунте.

Он уступил Алексу де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

– Я на грунте себя отношу к топ-10 или может к топ-15. Сегодня играл против 11-го в мире, он был девятым-десятым – это уже маленькие расстояния. Причем Алекс ведь обыгрывал всех [топов]. Не знаю, обыгрывал ли Алькараса когда-нибудь, но в Барселоне точно было 6:3, 5:3, матчбол, легкий мяч с лета – что-то такое было. Синнера наверняка хотя бы раз тоже обыгрывал. То есть он умеет хорошо играть.

Если бы с тем же уровнем я противостоял ему на траве или на харде, может и нашел бы какие-то решения. Но на грунте у меня их меньше. Если на грунте Янник, Карлос, Новак проведут свой лучший матч, я их вряд ли обыграю, а на харде – другой вопрос. Вот на харде и буду стараться, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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