Медведев вылетел с «Ролан Гаррос». Игру сломал перерыв из-за мозолей

Сенсация.

Даниил Медведев в четвертом круге «Ролан Гаррос» играл с Алексом де Минауром – австралийцев, который за последнее время дважды обыграл его на харде и в этом сезоне великолепно прибавил на грунте.

И Медведев проиграл – 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

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● Первые полтора сета прошли на высочайшем уровне – почти каждый розыгрыш был марафоном в высоченном темпе. Медведев в таких марафонах выглядел чуть сильнее, его способность пробивать мяч сквозь корт казалась чуть выше.

Но было понятно, что в таком темпе матч продолжаться не может – кто-то должен будет не выдержать темп и сломаться.

Удивительно – но сломался Медведев.

● При счете 2:2 во втором сете Даниил взял медицинский перерыв из-за огромной мозоли на стопе.

После этого он проиграл семь геймов подряд. Потом взял один – и проиграл еще семь. И де Минаур получил огроменное преимущество, которое уже не упустил.

● Хотя австралиец пытался. Поведя с брейком в четвертом сете, он впустил Медведева обратно в матч, наделав ошибок. Даниил на какое-то время воспрял – но при счете 3:3 упустил подачу и больше не взял ни гейма. А матч вообще завершил двойной ошибкой.

● По ходу матча Медведева беспокоили не только мозоли. В третьем сете он морщился после некоторых ударов.

● И, конечно, психологически ему было тяжело. Он покрикивал на команду.

А его «труа-зеро, #####» вообще должно стать теннисным мемом.

● И во что в игре выливался весь этот дискомфорт? Удивительное дело – Медведев по-прежнему неплохо держался с де Минауром в длинных розыгрышах больше девяти ударов.

Его главной проблемой стали быстрые ошибки, которые он допускал в первых двух-трех ударах разменов. Их стало очень много.

● Когда де Минаур впустил его в матч в четвертом сете, ситуация как будто выправилась – несколько геймов Даниил почти не ошибался. Но быстрый брак вернулся в самый неудачный момент – при счете 3:3, 30:30.

● А окрыленный де Минаур доставал вообще все.

***

Де Минаур впервые обыграл соперника из топ-5 на «Большом шлеме» и впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Дальше он сыграет с Александром Зверевым или Хольгером Руне.

Аванесян доминировала в 1/8 «Ролан Гаррос» – а потом взяла гейм в двух сетах. Что это было?

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff