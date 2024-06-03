Соболенко о разгроме Швентек Потаповой: «Сдерживала желание постараться сделать то же самое»

высказалась о том, что повесила двойную баранку Анастасии Потаповой.

– Вас впечатлил разгром в исполнении Иги – 6:0, 6:0 за 40 минут? Не было ли мыслей вроде: «А могу ли я еще быстрее?» Не в четвертьфинале, конечно, там это будет сложно реализовать.

– Я смотрела этот матч и думала: «Ох, это совсем другой уровень». И мне было жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша.

Я сдерживала желание постараться сделать то же самое, потому что от этого можно сойти с ума. Я думала: «Окей, Арина, концентрируйся на себе. Ты не должна пытаться ее превзойти. Все нормально. Это ее мир с этими баранками. Оставь это ей. Будь добрее к своим соперницам (смеется)».