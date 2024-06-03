Вторая ракетка мира победила в четвертом круге « » – 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 1:1.

В этом году Соболенка не отдала ни сета на турнирах «Большого шлема».

Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом ТБШ подряд. В целом это будет ее девятый четвертьфинал на ТБШ. Все восемь предыдущих она выиграла.

В Париже она сыграет на этой стадии второй раз.

За выход в полуфинал белоруска поборется с Миррой Андреевой или Варварой Грачевой.