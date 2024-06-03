Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом ТБШ подряд

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Эмма Наварро Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила Эмму Наварро в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 1:1.

В этом году Соболенка не отдала ни сета на турнирах «Большого шлема».

Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом ТБШ подряд. В целом это будет ее девятый четвертьфинал на ТБШ. Все восемь предыдущих она выиграла.

В Париже она сыграет на этой стадии второй раз.

За выход в полуфинал белоруска поборется с Миррой Андреевой или Варварой Грачевой.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А в этом году в матчах на ТБШ не проиграла ни сета! Мощно!
+4
0
+4
Удивительно, но из топ четыре пока никто не отвалился, такими темпами полуфинал будет Швентек-Гауф и Рыбакина-Соболенко)
+3
0
+3
Ответ Доминик
Ариша наглядно показала Наварре, где бы та была, если бы не купленные папашей-миллиардером сетки.
а почему в Индиан-Уэллсе не показала? может папа Наварро заплатил чтоб слила? тупее коммента еще не видел, Эмма к концу сезона в десятке будет стоять
+3
0
+3
Ариша наглядно показала Наварре, где бы та была, если бы не купленные папашей-миллиардером сетки.
+5
-3
+2
Ответ oasis-columbia
Ну пока только до четвертьфинала дошли, в полуфинал, думаю, Коко не выйдет
Согласен, с Жабер придётся по бодаться, да и Вондроушова способна удивить))
+1
0
+1
очередной залетный гость в виде наваро. а-ля крейчикова. чет там прыгнула два раза и все. кто-знает - для этих балерин существует понятие тренировка и т.п ?? ащущение что они живут обычной пенсионерской жизнью, потом - вспоминают что сегодня же гарос. одеваемся и едем...
0
0
0
Так это понятно, ждём очередной финал Арина-Ига, если Лена не вмешается
0
0
0
Ответ <<Amstel Trigun>>
Удивительно, но из топ четыре пока никто не отвалился, такими темпами полуфинал будет Швентек-Гауф и Рыбакина-Соболенко)
Ну пока только до четвертьфинала дошли, в полуфинал, думаю, Коко не выйдет
0
0
0
Ответ Tun
Так это понятно, ждём очередной финал Арина-Ига, если Лена не вмешается
С Еленой будет интересно а то устал смотреть как бездарно проиграет Сабаленко
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий