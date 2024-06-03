Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом ТБШ подряд
Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила Эмму Наварро в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 1:1.
В этом году Соболенка не отдала ни сета на турнирах «Большого шлема».
Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом ТБШ подряд. В целом это будет ее девятый четвертьфинал на ТБШ. Все восемь предыдущих она выиграла.
В Париже она сыграет на этой стадии второй раз.
За выход в полуфинал белоруска поборется с Миррой Андреевой или Варварой Грачевой.