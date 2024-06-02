Свитолина – Рыбакина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Матч состоится 3 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Прогноз

Сложный прогноз. С одной стороны, одна из сильнейших теннисисток мира на сегодняшний день, на счету которой 8 титулов на турнирах WTA, с другой спортсменка, которая в свое время входила в топ-3 женского тура и после длительного перерыва вновь смогла выйти на высокий уровень. Букмекеры на стороне Рыбакиной. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,35, успех украинки оценивается коэффициентом 3,25.

Личные встречи

Спортсменки ранее встречались всего три раза, причем матчи были очень знаковыми. В последний раз на сегодняшний день они играли за бронзу на Олимпиаде в Токио. Общий счет встречи в пользу Элины.

31.07.2021. Элина Свитолина 2 : 1 Елена Рыбакина

23.06.2021. Елена Рыбакина 2 : 0 Элина Свитолина

26.09.2020. Элина Свитолина 2 : 1 Елена Рыбакина

Ролан Гаррос: Элина Свитолина – Елена Рыбакина прямая трансляция матча 03.06.2024

Элина Свитолина

Во Франции Элина Свитолина почти родная, поэтому публика будет полностью на ее стороне. К тому же спортивное преодоление всегда добавляет число сторонников. Элина смогла вернутся в большой теннис после рождения ребенка и вновь начала коллекционировать трофеи. На сегодняшний день у нее 17 побед на турнирах WTA. До топ-3 еще далеко, но и двадцатка сильнейших выглядит отличным достижением.

Елена Рыбакина

Стабильная подача, много эйсов, агрессивный стиль игры помогает Елене Рыбакиной не замечать большинства соперниц и уверенно добиваться успехов на многочисленных турнирах. В трех предыдущих поединках на нынешнем Ролан Гаррос она ни разу не давала усомниться в своей победе, даже когда соперницы делали брейки. Высшее достижение Елены на Ролан Гаррос выход в четвертьфинал в 2021 году. Сейчас она как никогда близка к повторению того успеха.

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