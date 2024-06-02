Ролан Гаррос: Элина Свитолина – Елена Рыбакина прямая трансляция матча 03.06.2024
Нынешний Открытый чемпионат Франции по теннису сильно портит погода, но ее можно терпеть, когда на решающих стадиях турнира проходят матчи высшего уровня. Один из таких состоится у женщин 3 мая. В нем встретятся украинская теннисистка Элина Свитолина и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Начало поединка не ранее 12:00 по московскому времени.
Матч состоится на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Элина Свитолина безусловно украинская теннисистка, но после брака с Гаэлем Монфисом и тем более рождением ребенка, ее во Франции принимают как родную. К тому же после длительного перерыва в большом теннисе Элина вновь смогла выйти на высокий уровень. В 2017 году она была третьей ракеткой мира, а сейчас входит в двадцатку сильнейших, что на современном этапе конкуренции очень хороший результат. На Ролан Гаррос украинка имеет коллекцию из четырех четвертьфиналов, и сейчас ей может покориться пятый. С одной стороны, особых предпосылок нет, поскольку Элина накануне турнира на грунте выиграла всего три матча. С другой, уже здесь в Париже Свитолина обыграла трех своих соперниц. По статистике Каролина Плишкова, Диан Парри и Ана Богдан были ниже уровнем, но против них все равно пришлось непросто. Сейчас предстоит поединок с четвертой ракеткой мира, и это уже совершенно другой вызов.
Свитолина – Рыбакина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Елена Рыбакина как выиграла в 2022 году Уимблдон, так и продолжает свою победную поступь в женском мировом теннисе. При наличии Иги Швентек и Арины Соболенко москвичка не опускает заданную самой же планку и является постоянным немым укором для руководителей российского тенниса, которые в свое время позволили Елене перейти под спортивную юрисдикцию Казахстана. Впрочем, руководители это отдельный разговор, и они никак не касаются предстоящей игры. Если на Уимблдоне у Рыбакиной случился триумф, то на Ролан Гаррос она один раз в карьере в 2021 году смогла дойти до четвертьфинала и не более того. Сейчас предстоит еще одна сложная попытка. Предпосылки пройти дальше есть. Совсем недавно Елена выиграла грунтовый турнир в Штутгарте. Да и в целом пока сезон для нее складывается удачно. На ее счету пять финалов на различных турнирах и два триумфа, она находится в отличной форме, и пока ей в каждой из трех встреч для побед хватило двух сетов.
Соперницы встречались всего три раза, причем поединки были из разряда очень интересных и принципиальных: в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале турнира в Страсбурге. Счет побед в пользу Свитолиной 2 – 1. Сейчас Winline предлагает на победу украинки коэффициент 3,25, успех Рыбакиной оценивается коэффициентом 1,35.