Стефанос Циципас высказался о том, что играет на «Ролан Гаррос» во всех разрядах.

В Париже грек выступает в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой

– Если бы было больше разрядов, я бы и в них заявился. К сожалению, лимит – только три. Можно было бы подумать к следующему разу про юниорский турнир, но я уже староват.

Мне намного лучше, когда много матчей, мне нужно чувствовать мяч постоянно. У меня отличные впечатления от турниров, где я играл одиночку и пару. И чем чаще я так делаю, тем больше вижу улучшений в своей игре. Так что моя задача – проводить на корте как можно больше времени, – приводит слова Циципаса корреспондент Спортса Андрей Васильев.