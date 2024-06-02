Циципас о выступлении на РГ во всех разрядах: «Если бы было больше разрядов, я бы и в них заявился. К сожалению, лимит – только три»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Петрос Циципас Теннис

Стефанос Циципас высказался о том, что играет на «Ролан Гаррос» во всех разрядах.

В Париже грек выступает в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой

– Если бы было больше разрядов, я бы и в них заявился. К сожалению, лимит – только три. Можно было бы подумать к следующему разу про юниорский турнир, но я уже староват.

Мне намного лучше, когда много матчей, мне нужно чувствовать мяч постоянно. У меня отличные впечатления от турниров, где я играл одиночку и пару. И чем чаще я так делаю, тем больше вижу улучшений в своей игре. Так что моя задача – проводить на корте как можно больше времени, – приводит слова Циципаса корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное Саккари с её мечтами о миксте на Олимпиаде это интервью не показывать
+2
0
+2
Ответ Жертва ОФП брата Касаткиной
Главное Саккари с её мечтами о миксте на Олимпиаде это интервью не показывать
Степины заявления не отличаются последовательностью :)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий