Циципас о том, что играет на РГ в трех разрядах: «Все из-за любви»

Теги Ролан Гаррос ATP Паула Бадоса Стефанос Циципас Петрос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал выход во вторую неделю «Ролан Гаррос».

В третьем круге он обыграл Чжичженя Чжана – 6:3, 6:3, 6:1.

«Сегодня у меня было ощущение, что мой теннис сложился в очень гладкую игру. Мяч хорошо летел с ракетки, я терпеливо строил розыгрыши, создавал отличные углы. Очень точно принимал решения и направлял мяч – он летел глубоко, открывал для меня корт.

Очень приятно, когда показываешь такой теннис. И когда тебя поддерживают болельщики. Я не француз, но было ощущение, что трибуны за меня».

Также Циципас прокомментировал то, что играет в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой. Оба матча он проведет завтра.

«Все из-за любви. Да, если подумать, то в обоих случаях это так. И совмещать любовь и теннис – это что-то выдающееся», – сказал Циципас в интервью на корте.

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9 комментариев
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Последний романтик тура)))
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Ну все теперь приватно, сказали же, хотим прайваси, нам очень не нравится, что все так публично!
Мужик сказал - мужик сделал! 😂
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Ответ Sawka-promakawka
Последний романтик тура)))
Нет, просто самый говорящий об этом
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пару лучше проиграть сразу)))
все равно бы приезжал тренить на корте.
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Боливар не выдержит двоих...
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Опять же, Паоле этот микст нужнее, чем Стефаносу. Завтра она проиграет своей подружке и не захочет уезжать с РГ :)
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Ответ Олег Шибанов
Стоп вы же с Бадосой расстались!!
Новый сезон вышел
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Ответ SaltyRose
Ну все теперь приватно, сказали же, хотим прайваси, нам очень не нравится, что все так публично! Мужик сказал - мужик сделал! 😂
поздравляю с победой.
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