Циципас о том, что играет на РГ в трех разрядах: «Все из-за любви»

Стефанос Циципас прокомментировал выход во вторую неделю «Ролан Гаррос».

В третьем круге он обыграл Чжичженя Чжана – 6:3, 6:3, 6:1.

«Сегодня у меня было ощущение, что мой теннис сложился в очень гладкую игру. Мяч хорошо летел с ракетки, я терпеливо строил розыгрыши, создавал отличные углы. Очень точно принимал решения и направлял мяч – он летел глубоко, открывал для меня корт.

Очень приятно, когда показываешь такой теннис. И когда тебя поддерживают болельщики. Я не француз, но было ощущение, что трибуны за меня».

Также Циципас прокомментировал то, что играет в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой. Оба матча он проведет завтра.

«Все из-за любви. Да, если подумать, то в обоих случаях это так. И совмещать любовь и теннис – это что-то выдающееся», – сказал Циципас в интервью на корте.